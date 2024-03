Fiat: ecco come è andato febbraio 2024 in Brasile

A febbraio 2024, nonostante le tradizionali sfide poste da un periodo ridotto di attività lavorativa dovuto alle celebrazioni del carnevale, Fiat ha dimostrato una performance eccezionale nel mercato automobilistico brasiliano.

La casa automobilistica torinese si è assicurata la leadership nel mercato con una quota del 22%, registrando 34.328 immatricolazioni. Questo risultato rappresenta un incremento dell’11% rispetto al mese precedente, posizionando il marchio ben oltre 10.000 unità davanti al secondo in classifica.

Fiat: oltre 34.000 immatricolazioni registrate a febbraio 2024 nel mercato brasiliano

Un ruolo di primo piano è stato nuovamente confermato dal Fiat Strada, che con 8568 consegne si è consolidato come il veicolo più venduto in Brasile. Inoltre, il costruttore torinese ha piazzato altri due modelli tra i più venduti nel paese: l’Argo (al terzo posto con 6507 unità) e la Mobi (al quarto con 6288 unità). Quest’ultima è salita di sei posizioni rispetto a gennaio.

Fiat si è distinta anche in specifici segmenti di mercato, mantenendo la leadership nelle categorie delle hatch (28,2%), dei pick-up (37,1%) e dei furgoni (42%). Una menzione speciale va al Fiat Fastback, che a febbraio 2024 ha raggiunto la sua quota di mercato più alta nel proprio segmento da quando è stato lanciato, con il 9,9%, segnando un aumento del 10% rispetto alla sua precedente migliore performance registrata a gennaio.

Analizzando i risultati del primo bimestre del 2024, il brand di Stellantis si conferma leader incontrastato in Brasile, con una quota del 21,1% e oltre 65.000 unità vendute nei primi due mesi dell’anno. Il marchio domina indiscutibilmente in tre segmenti: hatch (con una quota del 24,3%), pick-up (con il 37,2%) e furgoni (con il 43,4%).

Herlander Zola, senior vicepresidente delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e di Veicoli Commerciali Leggeri in Sudamerica, ha espresso ottimismo per il futuro, sottolineando l’importante inizio dell’anno post-carnevale per Fiat. Le prestazioni di febbraio non solo consolidano la leadership di mercato su base mensile e bimestrale, ma fungono anche da trampolino di lancio per il 2024, anno che promette numerose novità.

Tra queste, Zola ha annunciato con entusiasmo l’imminente arrivo del Fiat Titano, previsto per il 14 marzo, che andrà ad arricchire ulteriormente la già vasta gamma di pick-up offerta dalla casa torinese, riaffermando il suo impegno verso l’innovazione e la leadership nel settore.