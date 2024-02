Nuova Fiat Panda: niente sarà più come prima?

Nuova Fiat Panda farà il suo debutto il prossimo 11 luglio 2024 ma molto probabilmente già qualche mese prima vedremo le prime immagini senza veli del modello come accaduto lo scorso anno con le nuove Fiat Topolino e 600 rivelate a luglio ma che già conoscevamo in primavera.

Nuova Fiat Panda potrebbe finalmente democratizzare per davvero la mobilità elettrica in Europa con prezzi molto interessanti

Sono molti a pensare che con il debutto della nuova Fiat Panda nulla sarà più come prima almeno per quanto concerne Fiat e la stessa Stellantis. Questa infatti sarà la prima vera auto elettrica low cost di Stellantis con un prezzo intorno ai 20 mila euro. La vettura che sarà prodotta in Serbia affiancherà l’attuale Panda che verrà ribattezzata Pandina e insieme dovrebbero garantire alla casa automobilistica torinese un buon numero di immatricolazioni facendo aumentare le quote di mercato del marchio.

La nuova Fiat Panda sarà un’auto essenziale che per certi versi ritornerà alle sue origini. Questa vettura con gli incentivi statali nella versione elettrica al 100 per cento potrebbe arrivare a costare anche meno di 10 mila euro compiendo l’auspicata democratizzazione della mobilitò elettrica invocata dai produttori di auto e anche dal mondo politico.

La nuova Fiat Panda sarà un crossover lungo circa 4 metri con il quale Fiat darà il via ad una nuova famiglia di auto a cui seguirà più avanti anche la nuova Fiat Multipla di cui proprio ieri il CEO di Fiat Olivier Francois ha ammesso lo sviluppo nel podcast con il cantante Fedez. Le due auto avranno tante cose in comune dalla piattaforma, alla gamma di motori fino al design anche se ovviamente la Multipla sarà circa 30 cm più lunga.

Vedremo dunque a proposito della nuova Fiat Panda e della nuova Fiat Multipla cos’altro emergerà nel corso delle prossime settimane.