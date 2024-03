Peugeot a febbraio domina in maniera assoluta in Spagna e Portogallo

Febbraio è stato un mese positivo per Peugeot nella penisola iberica. La casa automobilistica del Leone ha dominato nuovamente il mercato automobilistico spagnolo, con 7.701 immatricolazioni e una quota di mercato dell’8,2 per cento in questo mese di 29 giorni. Nel settore delle autovetture, il marchio di Stellantis ha ottenuto il primo posto con 6.151 immatricolazioni a febbraio, raggiungendo una quota di mercato del 7,6 per cento. Nei veicoli commerciali, il marchio si è posizionato al terzo posto con 1.550 unità immatricolate e una quota di mercato del 12 per cento.

Peugeot si conferma leader di mercato in Spagna e Portogallo anche a febbraio

Peugeot ha confermato la sua leadership nell’elettrificazione, posizionandosi al terzo posto in questo mercato combinato (autovetture + veicoli commerciali) a febbraio, con 625 immatricolazioni e una penetrazione del 6,3 per cento. Per quanto riguarda i modelli, la 2008 si è confermata come il modello più venduto del marchio nel mese di febbraio, con 1.932 immatricolazioni, mentre la E-208 ha raggiunto la Top-10 della classifica con 97 unità immatricolate.

Ottime notizie anche dal Portogallo. Con 3.007 immatricolazioni questo mese, Peugeot è stato il marchio più venduto nel mercato totale dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri del paese, registrando una quota di mercato del 13,1 per cento e una crescita delle vendite del 13 per cento rispetto a febbraio 2023. Riflettendo l’ottima accoglienza dei suoi ultimi modelli venduti in Portogallo, la casa francese ha superato la concorrenza anche in diversi aspetti del mercato.

Considerando solo il settore Autovetture, Peugeot è stata leader delle vendite con 2.625 unità, in aumento del 17 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che le ha permesso di conquistare una quota di questo mercato del 12,8 per cento. Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali leggeri, PEUGEOT è stato anche il marchio più ricercato. Ha consegnato ai propri clienti 382 veicoli e ha chiuso il secondo mese dell’anno con una quota di mercato del 16 per cento.

Nel corso dei due mesi, la leadership di Peugeot si ripete anche nei tre mercati. Nel mercato VP+VCL nel suo complesso, il marchio ha venduto 5.498 unità, più di 2.250 veicoli rispetto al secondo marchio in classifica (sempre del Gruppo Stellantis). Con un aumento delle vendite del 20,8% rispetto al mercato rispetto allo scorso anno, il leone detiene attualmente una quota del 13,4%, 0,4 punti percentuali in più rispetto al 2023.

Nel primo bimestre, Peugeot è anche la marca numero 1 nelle vendite di autovetture con 4.711 unità vendute (più di 2.030 veicoli rispetto alla seconda marca in classifica). L’aumento delle vendite del +31,7% rispetto al 2023, contro la crescita del mercato del 18,0%, consente di aumentare la propria quota al 13,0% (era l’11,6% un anno fa). Il marchio è leader anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri fino alla fine di febbraio, con 787 furgoni consegnati ai clienti, che rappresentano una quota di mercato del 16,6%.