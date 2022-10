Nuova Citroen C4 X e e-C4 X: aperti gli ordini in Italia

Presentate nel giugno 2022, la nuova Citroen C4 X ed ë-C4 X Electric possono essere ordinati in in Italia da oggi a partire da 25.300 euro. C4 X e ë-C4 X Electric costituiscono una nuova offerta della gamma, attraente e accessibile. Offrono un’alternativa ai classici modelli berlina e SUV di medie dimensioni, combinando l’eleganza di una silhouette fastback, l’attitudine moderna di un SUV e il carattere senza tempo di una spaziosa 4 porte.

Aperti gli ordini per acquistare in Italia le nuove Citroen C4 X e e-C4 X

I motori disponibili in Italia per la nuova Citroen C4 X includono due motori a benzina PureTech e un BlueHDi Diesel per C4 X, oltre a una versione 100% elettrica con ë-C4 X, un’offerta distintiva nel suo segmento che partecipa all’accelerazione verso il transizione energetica del marchio. Invece ë-C4 X Electric offre fino a 360 km di autonomia nel ciclo WLTP con un motore elettrico da 100 kW e 136 CV, oltre a una ricarica rapida per 100 km/10 min a 100 kW in corrente continua.

Citroen C4 X ed ë-C4 X si distinguono per il comfort a bordo grazie all’esclusivo programma Citroën Advanced Comfort, che include sedili Advanced Comfort e sospensioni Citroën Advanced Comfort. Adottano il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus inaugurato su C5 X.

Grande possibilità di personalizzazione grazie a 4 versioni, 6 diversi ambienti interni, 4 tipologie di cerchi e 6 colori esterni. La nuova Citroen C4 X e ë-C4 X arriveranno nei punti vendita in Italia nel primo trimestre del 2023.

La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis punta forte su questa nuova auto per conquistare nuove fette di mercato in un segmento molto importante. Vedremo dunque come l’auto sarà accolta nel nostro paese.

Ti potrebbe interessare: Citroën Citizen Services: il brand lancia un nuovo programma completo di servizi