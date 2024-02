Citroën C4 e C4 X: debutta la tecnologia Hybrid 136

Citroën ha deciso di portare la sua tecnologia Hybrid 136 sulle Citroën C4 e C4 X. La mossa strategica del costruttore francese rappresenta un salto qualitativo nell’ambito dei veicoli ibridi, offrendo una fusione perfetta tra potenza a benzina ed elettrica.

Il cuore di questa tecnologia ibrida è il motore turbo benzina PureTech da 1.2 litri, ottimizzato per operare con la tecnologia ibrida. Con una potenza di 136 CV e una coppia massima di 230 Nm, questo tre cilindri si distingue per l’efficienza e la risposta rapida, grazie anche all’uso di un turbo a geometria variabile e di una catena di distribuzione. Operando sul ciclo Miller, il propulsore garantisce un’efficienza termica elevata, in linea con gli standard Euro 6.4.

Citroën C4 e C4 X: i due modelli ora propongono anche la tecnologia Hybrid 136

L’elemento distintivo di questo sistema è la tecnologia mild hybrid a 48V. Essa include un motore elettrico sincrono a magnete permanente che eroga fino a 28 CV (21 kW) e 55 Nm. Questo powertrain gestisce la trazione elettrica in condizioni di bassa richiesta di coppia e velocità ridotta, supportando il motore termico in fase di avviamento e ricaricando la batteria durante le decelerazioni.

Un altro aspetto chiave è la nuova trasmissione elettrificata a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce. Questa scelta garantisce cambi di marcia fluidi e senza interruzioni di coppia, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

La batteria agli ioni di litio da 48V, con una capacità di 432 Wh, è posizionata strategicamente sotto il sedile anteriore sinistro, ottimizzando lo spazio e non incidendo sul volume del bagagliaio. La batteria si ricarica automaticamente durante le fasi di decelerazione e frenata.

La tecnologia ibrida garantisce una riduzione importante dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2, con un risparmio medio di carburante del 20% rispetto al motore PureTech 130 EAT8 a benzina. Inoltre, è in grado di ridurre le emissioni di CO2 fino al 20%.

Le silhouette delle Citroën C4 e C4 X si distinguono per un design che fonde elementi da berlina, coupé e SUV, offrendo un’estetica moderna e distintiva. All’interno, il comfort di marcia è garantito dai sedili Advanced Comfort e dalle sospensioni Advanced Comfort. L’abitacolo spazioso e l’insonorizzazione accurata contribuiscono a un’esperienza di guida rilassante e piacevole, ulteriormente esaltata dalla fluidità e dal silenzio della guida elettrica.

La Citroën C4 Hybrid 136 viene proposta ad un prezzo di partenza di 33.200 euro mentre la Citroën C4 X Hybrid 136 parte da 33.900 euro.