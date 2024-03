Fiat 600e: ottiene nuovo premio come miglior novità automobilistica

Durante la serata di gala, la redazione della rivista “Motor” e del portale MagazynAUTO.pl hanno annunciato i risultati della 22a edizione del concorso Auto Lider. Il premio per la principale anteprima dell’anno è stato assegnato alla Nuova Fiat 600e, prodotta nello stabilimento polacco di Tychy. Si tratta di un innovativo crossover di segmento B caratterizzato da uno stile accattivante. La Fiat 600e ha ricevuto il maggior numero di voti dagli internauti tra tutti i 29 modelli che hanno debuttato sul mercato lo scorso anno.

Hanno elogiato l’ultima incarnazione della Dolce Vita italiana, apprezzando le dimensioni compatte con interni sorprendentemente spaziosi e lo stile allegro della Nuova Fiat 600e. La vettura si distingue per il suo frontale distintivo, che enfatizza la dinamicità della carrozzeria, gli accattivanti fari a LED e le ruote di grandi dimensioni fino a 18 pollici, con cerchi dal design a diamante.

La nuova Fiat 600e si fa notare per i suoi colori vivaci ispirati alla natura italiana, oltre a offrire maggiore spazio per le gambe e un ampio bagagliaio. Il conducente può optare per la versione (RED), sviluppata in collaborazione con un’organizzazione impegnata nella lotta contro l’AIDS e il Covid-19, oppure scegliere la ricca versione La Prima, che offre oltre 100 funzioni esclusive per aggiungere gioia e supporto alle frenetiche giornate quotidiane.

Segnaliamo inoltre che anche la Fiat 500e ha trionfato al gala Auto Lider 2024, conquistando il prestigioso titolo per il secondo anno consecutivo, questa volta nella categoria delle city car. La sua vittoria è stata il risultato del voto esperto di una giuria composta da cinque redattori della rivista “Motor”. La 500e ha superato 20 concorrenti, catturando l’attenzione della giuria con la sua combinazione unica di stile iconico e tecnologie all’avanguardia, nel nome del progresso della mobilità urbana.

Quest’auto elettrica più venduta è disponibile sul mercato polacco nelle versioni Hatchback, Convertible e 3+1, con equipaggiamento standard 500e o nella versione potenziata La Prima. Offre due varianti di motore con potenze di 95 o 118 CV e un’autonomia fino a 460 km nel ciclo urbano WLTP, con un tempo di ricarica della batteria di soli 35 minuti dallo 0% all’80%. La Fiat 500e è ricca dei più recenti sistemi di supporto alla guida nel campo della guida autonoma, della sicurezza e della connettività di bordo.