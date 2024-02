Fiat 500e: da Mirafiori escono i primi esemplari della versione USA

La Fiat 500e rappresenta un significativo avanzamento nel segmento delle city car elettriche, marcando un importante traguardo per il brand torinese nel mercato dei veicoli elettrici. I primi esemplari destinati al mercato statunitense sono usciti dallo stabilimento di Mirafiori, sottolineando l’espansione globale di Fiat e il suo impegno verso una mobilità sempre più sostenibile.

La 500e si appresta a sbarcare negli Stati Uniti entro la fine del primo trimestre, rappresentando il primo BEV (Battery Electric Vehicle) di Stellantis in Nord America. La city car a due porte, caratterizzata da un design distintivo e da un equipaggiamento completo, ha esaurito la sua prima allocazione presso i concessionari in meno di una settimana, testimoniando l’attesa e l’interesse del pubblico americano.

Fiat 500e: pronte le prime unità della versione per il mercato nordamericano

Dal punto di vista tecnico, la Fiat 500 Elettrica è il BEV per passeggeri più leggero presente sul mercato, offrendo un’autonomia stimata di 240 km. Questa performance è resa possibile da una batteria da 42 kWh che supporta una ricarica da 15 CV (11 kW) in circa 4 ore e 15 minuti.

Olivier François, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio della distribuzione della vettura a zero emissioni in Nord America, evidenziando il ruolo importante del modello nella transizione ecologica globale, con oltre 185.000 unità vendute in tutto il mondo.

In Europa, la 500 Elettrica domina il segmento delle city car full electric per il secondo anno consecutivo, diventando il veicolo più premiato della storia di Fiat. Il successo in paesi come Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria ha alimentato grandi aspettative per il suo lancio negli Stati Uniti.

La versione nordamericana viene proposta nella (RED) Edition, frutto della partnership tra il brand torinese e (RED). Questo modello si distingue per dettagli come calotte degli specchietti retrovisori esterni in rosso, fari a LED e particolari sulla griglia anteriore, oltre a cerchi in lega da 17”.

L’abitacolo presenta un cruscotto rosso di grande impatto visivo. Disponibile nelle colorazioni Tuxedo Black, Glacier White e Red by (RED), ogni acquisto di un prodotto (RED) contribuisce a fondi destinati alla prevenzione e al trattamento di malattie in comunità bisognose.

La Fiat 500e viene proposta ad un prezzo di partenza di 32.500 dollari (30.030,33 euro), con la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali governativi in alcuni stati. Inoltre, ogni esemplare include una wallbox per la ricarica o crediti per la ricarica pubblica tramite Free2move Charge.