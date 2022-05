Opel Manta GSe ElektroMOD ha ricevuto premi importante

Il Premio Internazionale per le PR tedesche nella categoria “Comunicazione di marketing” va a Opel. La giuria del DPRG (Società tedesca per le relazioni pubbliche) premia il progetto e la presentazione di un’auto unica realizzata a Rüsselsheim: La Opel Manta GSe ElektroMOD combina il meglio di due mondi, l’aspetto classico di un’icona di stile unito alle ultime tecnologie per la sostenibilità utilizzo. Perché la Manta è a prova di futuro come GSe ElektroMOD: elettrica, senza emissioni e allo stesso tempo ricca di emozioni.

Opel Manta GSe ElektroMOD conquista importante premio in Germania

La giuria ha giustificato la sua decisione durante la cerimonia di premiazione di ieri sera ad Hannover: “Basato sulla mitica Manta A, l’ElektroMOD elettrico a batteria unisce tradizione e modernità. Il risultato: un feedback schiacciante nei media e nei social media in tutto il mondo”.

Il CEO di Opel Uwe Hochgeschurtz è lieto del prestigioso premio: “Con Manta GSe ElektroMOD, stiamo costruendo un ponte dalla grande tradizione Opel a un futuro sostenibile che vale la pena lottare per. Un concetto che ispira le persone, come la giuria dell’International German PR Prize. Opel sarà un marchio completamente elettrico in Europa già nel 2028 e lancerà una Manta completamente nuova entro la metà del decennio”.

“La giuria ha riconosciuto quanto amore e divertimento sono andati nel nostro progetto. Opel Manta GSe ElektroMOD è un eccellente esempio della collaborazione interfunzionale in Opel, in particolare tra design, marketing e PR. Noi di Opel siamo orgogliosi della nostra leggendaria Manta, dell’ElektroMOD e già della prossima Manta completamente elettrica”, aggiunge Harald Hamprecht, Head of Communications Opel.

La Opel Manta GSe ElektroMOD ha già ricevuto diversi premi. Alla fine dello scorso anno, la neoclassica è stata eletta “Miglior Concept Car dell’anno” in Francia e Spagna. All’inizio del 2022, la Manta è stata insignita del Grand Prix du Festival premiato. A gennaio, la giuria di dodici esperti dei settori dello sport automobilistico, dell’architettura, della moda, del design, della cultura e dei media ha descritto la Manta GSe come una “riuscita di successo di un modello storico”.

