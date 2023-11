Fiat Professional torna all’Eicma con E-Scudo e E-Ducato 2024

Fiat Professional, il marchio di Stellantis dedicato ai veicoli commerciali, partecipa per il secondo anno consecutivo all’Eicma, la più importante manifestazione mondiale dedicata alle due ruote, che si svolge a Milano Rho Fiera dal 7 al 12 novembre. Il brand presenta due modelli elettrici, l’E-Scudo e l’E-Ducato, entrambi allestiti in collaborazione con il partner Order System, leader nel settore delle soluzioni per il trasporto di merci e persone.

Fiat Professional partecipa a EICMA 2023 con E-Ducato ed E-Scudo, entrambi 100% elettrici e allestiti ad hoc per i fan delle due ruote

L’E-Scudo, esposto nello stand B58 del padiglione 18, è il partner perfetto per il trasporto delle bici dagli ambienti naturali alle zone a traffico limitato. Il veicolo è dotato di una piccola cassettiera portatutto con due ripiani per riporre abbigliamento e accessori del biker, fissaggio per il trasporto delle biciclette e barre portatutto sul tettuccio. Su queste è montata una tenda AIRTOP 360° Medium Black Storm realizzata dalla ditta Auto Home, con guscio in vetroresina, apertura a due tempi con molle a gas, pensata per due persone adulte e dotata di otto aperture luminose, zanzariera oscurante e isolamento termico che permette l’utilizzo anche con condizioni metereologiche estreme. L’E-Scudo è equipaggiato con il nuovo motore elettrico da 100 kW che, insieme a una coppia immediatamente disponibile di 260 Nm, assicura prestazioni ottime in qualsiasi situazione di carico, permettendo al conducente di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. L’esemplare in mostra ha una batteria da 75 kWh che mantiene la stessa velocità e la stessa coppia massima, pur garantendo la notevole soglia di 350 km di autonomia massima nel ciclo misto WLTP.

L’E-Ducato, invece, fa parte della nuova generazione di LCV di Fiat Professional, che si caratterizza per nuovi powertrain, un nuovo design, nuovi sistemi di connettività, ADAS di nuova generazione per supportare le imprese del futuro con soluzioni di mobilità innovative, sostenibili ed elettriche. Il modello, presentato poche settimane fa presso il Proving Ground di Stellantis a Balocco (VC), durante l’evento “Stellantis Commercial Vehicle Ambition Day”, è disponibile in diverse versioni, tra cui furgone, telaio cabina, cabinato e minibus.

L’E-Ducato esposto all’Eicma è un furgone con una batteria da 110 kWh che offre fino a 370 km di autonomia nel ciclo urbano WLTP e una potenza di 270 CV con una coppia di 280 Nm. Il veicolo è allestito con una soluzione modulare in alluminio che sfrutta al meglio lo spazio di carico, oltre a essere completamente riciclabile. Fiat Professional, con i suoi modelli elettrici, dimostra di essere attento alle esigenze dei clienti e alle sfide della mobilità sostenibile, offrendo veicoli affidabili, versatili e a basso impatto ambientale.