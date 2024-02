Ferrari 499P: ottimi risultati raggiunti nel prologo del FIA WEC 2024

Il Lusail International Circuit, famoso tracciato nel panorama del motorsport internazionale, ha recentemente ospitato il prologo ufficiale del FIA World Endurance Championship 2024, evento che ha segnato l’inizio ufficiale della stagione con una due giorni di test intensivi.

Quest’anno, il circuito qatariota non solo ha avuto l’onore di accogliere le squadre e i piloti per il prologo, ma sarà anche teatro dell’apertura del campionato sabato 2 marzo, promettendo un avvio spettacolare per il FIA WEC 2024.

Ferrari 499P: il Circuito di Lusail ha ospitato il prologo ufficiale della stagione 2024 del FIA WEC

Tra i protagonisti di questo preambolo al campionato, la Ferrari 499P ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, consolidando la presenza della casa automobilistica modenese nella classe Hypercar. Questo modello rappresenta l’ultima evoluzione nel settore delle hypercar, simbolo dell’ingegneria avanzata e della passione per le corse che contraddistingue il brand di Maranello.

Durante la seconda giornata del prologo, le tre 499P iscritte hanno proseguito la loro preparazione, affinando assetto e strategie di carburante al fine di ottimizzare le prestazioni per l’imminente gara. La sessione di test ha visto le vetture impegnate in un confronto serrato con gli avversari, esplorando ogni possibile miglioramento nella dinamica.

Particolarmente notevole è stata la prestazione della Ferrari 499P n°51, che ha completato 78 giri, classificandosi ottava nella terza sessione. A seguire, la vettura n°50, che ha terminato al 16° posto con un numero di giri equivalente a quello della sua compagna di squadra. La 499P n°83, gestita da AF Corse, ha invece impresso un significativo segno, completando 80 giri e ottenendo la nona migliore prestazione.

Il culmine delle prove è stato raggiunto nella quarta e ultima sessione non ufficiale, dove le vetture di Maranello hanno migliorato sensibilmente i tempi rispetto alle sessioni mattutine, scalando le posizioni in classifica.

La Ferrari 499P n°83 di AF Corse si è distinta per aver segnato il tempo più veloce tra le Ferrari, con un crono di 1:40.749 al giro 72, posizionandosi terza. È seguita da vicino la n°51, con un tempo di 1:40.926, e la n°50, che ha fermato il cronometro a 1:40.968.

Questi risultati non solo evidenziano la competitività del cavallino rampante nella classe Hypercar, ma anticipano anche una stagione del Campionato Mondiale Endurance ricca di emozioni e sfide tecniche.

Con l’avvicinarsi della prima gara ufficiale, gli occhi saranno puntati sulle tre 499P, pronte a dimostrare il frutto dell’impegno e della dedizione che da sempre contraddistinguono il marchio di Maranello nel mondo del motorsport.