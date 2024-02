Svelata la Ferrari 499P “privata” per il WEC: in livrea Giallo Modena

A partire dalla stagione del Mondiale Endurance, in partenza col Prologo di Lusail, in Qatar, del 24 e 25 febbraio, saranno tre le Ferrari 499P in pista. Accanto alla numero 50, condotta in pista da Antonio Fuoco,

Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e alla 51 guidata Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, ci sarà l’inedita numero 83 “privata” gestita in pista dalla AF Corse e affidata a Robert Kubica, Robert Shwartzman e Ye Yifei. La compagine piacentina di Amato Ferrari ha ora presentato la livrea che caratterizzerà la terza Ferrari 499P impegnata nel WEC, e alla prossima 24 Ore di Le Mans; parliamo di una carrozzeria trattata in uno splendido Giallo Modena.

La presentazione della livrea che caratterizza la carrozzeria della 499P “privata” segue alla recente diffusione della livrea 2024 proposta per le due 499P “ufficiali”, presentata domenica 18 febbraio. Colpisce sicuramente la presenza dello sponsor Orlen che accompagna Robert Kubica in pista ormai da qualche anno, ma si nota soprattutto come lo schema cromatico scelto sia il medesimo visto sulle Ferrari 499P numero 50 e 51 pur a colorazione invertita; lì dove c’era il rosso, sulle ufficiali, qui c’è il Giallo Modena. Viene tuttavia introdotta la colorazione rossa sugli specchietti retrovisori e sulla sezione superiore dei passaruota anteriori; lì dove sulle due 499P “ufficiali” rimane invece il nero della fibra di carbonio a vista.

Le tre Ferrari 499P saranno impegnate nel WEC già a partire da questo fine settimana

Sebbene anche le due Ferrari 499P ufficiali siano affidate in pista alla gestione tecnica della AF Corse, va detto che queste operano in maniera separata rispetto alla 499P “clienti” Giallo Modena. Allo stesso tempo Antonello Coletta, che è responsabile per i programmi endurance del Cavallino Rampante, ha confermato come Ferrari fornirà comunque una buona percentuale di supporto anche per ciò che concerne la 499P di Kubica, Shwartzman e Ye.

Oltre alla sponsorizzazione di Orlen, sulla Ferrari 499P “privata” sono presenti vari marci che supporteranno il percorso della numero 83 nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans. Parliamo di Charles Pozzi, la Città di Cancún e del Ferrari of Austin e San Antonio. Accanto all’imperante Giallo Modena che caratterizza la maggior parte dell’estensione della carrozzeria della 499P numero 83 c’è chiaramente l’immancabile Rosso Ferrari per la parte centrale, il tetto, parti dei passaruota posteriori, la parte superiore della pinna sul cofano motore e gli interni delle bandelle dell’ala posteriore; praticamente introducendo una caratterizzazione in negativo rispetto a quanto si era già visto sulle numero 50 e 51 domenica.

La 499P numero 83 “privata” viene gestita in pista dalla AF Corse e affidata a Robert Kubica, Robert Shwartzman e Ye Yifei

Il Mondiale Endurance scatterà per la prima volta dal Lusail International Circuit del Qatar col Prologo di questo fine settimana, anticipando la 1812 Km del Qatar da 10 ore, in programma il 2 marzo, che apre il Mondiale. Segue la 6 Ore di Imola il 21 aprile, la 6 Ore di Spa-Francorchamps l’11 maggio, la 24 Ore di Le Mans il 15-16 giugno, la 6 Ore di San Paolo il 14 luglio, la Lone Star Le Mans al COTA l’1 settembre, la 6 Ore del Fuji il 15 settembre e la 8 Ore del Bahrain il 2 novembre.