Jeep taglia i prezzi negli USA nella speranza di riconquistare preziose quote di mercato

Jeep ha recentemente ridotto i prezzi di diversi dei suoi modelli negli Stati Uniti in risposta alla diminuzione delle vendite per il quinto anno consecutivo. Inoltre, la casa automobilistica ha annunciato che non cercherà più di posizionare Wagoneer e Grand Wagoneer come modelli del loro sottomarchio di lusso, ma li incorporerà invece nella normale famiglia Jeep.

Jeep taglia i prezzi dopo aver registrato un calo del 6,1% rispetto all’anno precedente negli USA

Nel corso dell’ultimo anno, Jeep ha registrato la vendita di circa 642.000 veicoli negli Stati Uniti, subendo un calo del 6,1% rispetto all’anno precedente. Il CEO di Jeep, Antonio Filosa, ha recentemente dichiarato ai media che il marchio deve aumentare la sua penetrazione nel mercato e la sua quota di mercato per rispecchiare adeguatamente il suo valore.

Le modifiche ai prezzi iniziano con la Gladiator, con un taglio di 1.700 dollari, e si estendono alla Grand Cherokee, ora ridotta di 4.000 dollari rispetto al passato. Inoltre, Jeep ha abbassato il prezzo della Compass di circa 2.500 dollari e offrirà 3.000 dollari in contenuti extra su Wrangler e Gladiator. La casa automobilistica ridurrà anche i costi di fabbrica rinegoziando i contratti con i fornitori.

Filosa ha spiegato: “Riconosciamo che dobbiamo crescere nella quota di mercato negli Stati Uniti, e l’inflazione ha colpito duramente le famiglie qui, quindi dovevamo agire”. Ha aggiunto che la riduzione dei prezzi riguarderà il 90% del volume di vendita di Jeep, definendola “un buon primo passo”. L’analista di Guidehouse Inc. Sam Abuelsamid ha commentato: “Riconoscono di aver alzato troppo i prezzi e ora devono abbassarli”.

Filosa, che ha assunto la carica di CEO di Jeep lo scorso novembre, sta anche implementando modifiche a Wagoneer e Grand Wagoneer. Questi due modelli, tra i più venduti del marchio, presentano un marchio poco evidente. Filosa ha annunciato che Wagoneer verrà incorporato nella famiglia Jeep, con i modelli che presenteranno un marchio Jeep più prominente e beneficeranno di nuove campagne di marketing e pubblicità. L’obiettivo di questo ri-posizionamento è creare maggiore chiarezza attorno al marchio, semplificare l’offerta per i consumatori e migliorare l’esperienza presso i concessionari.