Jeep richiama 97.000 Wagoneer e Grand Wagoneer per cinture di sicurezza difettose

A causa di un errore di fabbricazione che ha provocato il danneggiamento o la totale indisponibilità delle fibbie, i passeggeri della terza fila dei Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022-2024 potrebbero avere difficoltà a mettersi le cinture di sicurezza. Questo ha portato la casa automobilistica a richiamare 97.066 veicoli. Jeep stima che solo l’1% di questi avrà effettivamente una cintura di sicurezza rovinata o mancante, ma per sicurezza è necessario verificare gli esemplari prodotti tra il 24 febbraio 2021 e l’11 settembre 2023.

Negli Stati Uniti richiamate quasi 100 mila Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer

Non è noto come le fibbie delle cinture di sicurezza siano state rovinate durante il processo di produzione di Wagoneer e Grand Wagoneer, ma Jeep ha scoperto il problema per la prima volta il 20 ottobre 2022. In quella data, il suo team di sicurezza tecnica e conformità normativa è stato informato di un problema riguardante le fibbie delle cinture di sicurezza della terza fila che sono state “graffiate” o danneggiate in altro modo in alcuni veicoli.

Il team ha controllato i registri di produzione e ha scoperto che il problema non era legato alla fabbricazione del componente. Piuttosto, la fibbia della cintura di sicurezza veniva rovinata nello stabilimento di Auburn Hills, nel Michigan, durante l’assemblaggio dei veicoli. Ovviamente, le autorità di regolamentazione avevano alcune preoccupazioni riguardo al malfunzionamento delle cinture di sicurezza di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, poiché costituiscono una parte molto importante del sistema di sicurezza degli occupanti di un veicolo. Senza cintura di sicurezza, è molto più probabile che un passeggero subisca lesioni in caso di incidente e possa persino ferire gli altri a bordo del veicolo.

La notizia positiva per Jeep è che, siccome non si tratta di un problema di componenti, la soluzione è semplicemente sostituire la fibbia della cintura di sicurezza della terza fila. Per stabilire quali veicoli necessitano di questa sostituzione, si inizierà a contattare i clienti il 15 dicembre. Verrà chiesto loro di portare il loro Wagoneer o Grand Wagoneer a un concessionario vicino, dove il pezzo verrà controllato. La correzione verrà effettuata senza alcun costo per il proprietario.