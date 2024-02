Chrysler Pacifica e Jeep Wagoneer vincono i Parents Best Family Cars Awards 2024

Chrysler Pacifica e Jeep Wagoneer hanno ricevuto i prestigiosi Best Family Cars Awards 2024 da Parents, un’autorità nel settore dell’assistenza sanitaria con quasi un secolo di esperienza. Entrambi i modelli sono stati elogiati per le loro eccellenti caratteristiche di sicurezza, inclusa la telecamera di monitoraggio dei sedili posteriori.

Ai Best Family Cars Awards 2024 trionfano Chrysler Pacifica e Jeep Wagoneer

Parents Best Family Cars 2024 celebra una vasta gamma di nuovi modelli automobilistici, caratterizzati da tecnologia all’avanguardia, sicurezza avanzata e funzionalità pratiche, suddivisi in diverse categorie per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie. Tra i premiati di quest’anno figurano minivan, SUV a tre file, SUV a due file e berline familiari. Per giungere a una selezione così accurata, gli esperti di Parents hanno esaminato e testato approfonditamente 140 veicoli provenienti dal campo dei nuovi modelli automobilistici, tutti sottoposti ai rigidi standard di sicurezza del settore. Ventidue veicoli e sistemi di guida sono stati riconosciuti per le loro prestazioni eccezionali.

Chrysler Pacifica vanta una serie di caratteristiche pensate appositamente per le famiglie, tra cui la telecamera interna FamCAM, che fornisce una prospettiva aerea degli occupanti dei seggiolini per bambini orientati all’indietro. Pacifica si distingue nel suo segmento per l’ampia gamma di funzionalità di sicurezza di serie, offrendo inoltre la possibilità di optare per la trazione integrale (AWD) abbinata ai sedili Stow ‘n Go esclusivi del minivan di Chrysler. Inoltre, è stata la prima ad introdurre l’integrazione con Amazon Fire TV nel sistema Uconnect Theatre.

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid, il primo minivan ibrido della sua categoria, offre un notevole rendimento di circa 131 chilometri per litro equivalente (km/l), con un’autonomia completamente elettrica di circa 51 chilometri e un’incredibile autonomia totale di 837 chilometri. Grazie alla tecnologia di frenata rigenerativa integrata, il veicolo può rigenerare energia durante la frenata o l’arresto, contribuendo a ricaricare la batteria.

Una modalità di rigenerazione massima permette una rigenerazione ancora più intensa, ottimizzando l’efficienza del veicolo, con un’icona di messaggistica sul cruscotto che avvisa i conducenti della rigenerazione aggiuntiva. Il Pacifica Plug-In Hybrid incarna l’avanzamento del marchio Chrysler verso un futuro elettrificato, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a guidare il mondo verso soluzioni innovative, pulite e sicure nel campo della mobilità.

Dominando il segmento dei SUV di grandi dimensioni, la Jeep Wagoneer offre spazio per fino a otto passeggeri, con una terza fila standard e un volume di passeggeri superiore rispetto alla concorrenza, insieme a uno spazio per le gambe in seconda e terza fila che si attesta come il migliore della categoria, unito al massimo volume di carico dietro la terza fila.

Le tecnologie avanzate del Wagoneer, tra cui la pluripremiata telecamera di monitoraggio dei sedili posteriori, il sistema Uconnect 5 all’avanguardia, il display Head-up, la telecamera per la visione surround a 360 gradi e un’ampia superficie totale dello schermo fino a 50 pollici, insieme alla disponibilità dell’integrazione Amazon Fire TV e al sistema audio McIntosh, offrono un’esperienza interna di lusso senza precedenti. Con una capacità di traino leader nel settore e tutte le credenziali di un SUV robusto, la Jeep Wagoneer riafferma il suo status di icona americana, portando avanti il leggendario eredità del marchio nel definire la prossima generazione di veicoli.

Jeep Wagoneer è dotato di un avanzato propulsore twin-turbo che offre una dinamica di guida di prim’ordine e una capacità complessiva, garantendo al contempo un comfort senza pari e le leggendarie capacità off-road 4×4. Con tre sistemi 4×4 disponibili – Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II – il Wagoneer si adatta a una vasta gamma di terreni e condizioni stradali. Il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain standard regola in modo intelligente gli schemi di cambio, le prestazioni del motore e la distribuzione della coppia per garantire la massima trazione su terreni impegnativi. In particolare, il sistema Quadra-Drive II è dotato di un differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato (eLSD), che offre prestazioni di trazione leader nel settore, consentendo al Wagoneer di affrontare con sicurezza anche le sfide più impegnative.