Jeep Wagoneer 2024: il SUV di lusso si aggiorna

Il Jeep Wagoneer 2024 arriva sul mercato statunitense con la sua ineguagliabile combinazione di artigianato premium, tradizione e raffinatezza. Il nuovo SUV di grandi dimensioni, vero simbolo del comfort e dell’eleganza americani, si distingue per le sue capacità 4×4 leggendarie, garantite dalla presenza di quattro piastre di protezione in acciaio e di tre diversi sistemi 4×4: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II.

Il model year 2024 rappresenta l’epitome del lusso e del comfort. Oltre a offrire una terza fila di sedili di serie con una capienza fino a otto passeggeri, vanta il maggior volume complessivo per i passeggeri e la maggior spaziosità per le gambe nelle seconde e terze file. Il suo design elegante e senza tempo, unito a livelli artigianali di lavorazione, conferisce a questo modello un carattere autenticamente americano.

Jeep Wagoneer 2024: negli Stati Uniti debutta la versione aggiornata

Sotto il cofano, il nuovo Wagoneer si distingue per il suo motore biturbo Hurricane I-6, che eroga 426 CV di potenza e 635 Nm di coppia massima, stabilendo nuovi standard di potenza ed efficienza nel segmento dei grandi SUV. Questo propulsore è fino al 15% più efficiente rispetto ai più grandi V8, offrendo prestazioni di prim’ordine.

La tecnologia all’avanguardia è un altro. Di forza del nuovo Jeep Wagoneer, con sistema di infotainment Uconnect 5, display head-up, telecamera a 360°, fino a 50 pollici di superficie totale dello schermo, Amazon Fire TV integrata e impianto audio McIntosh. Questi elementi, combinati con le solide credenziali SUV del modello, tra cui la migliore capacità di traino della sua classe fino a 4535 kg, definiscono la prossima generazione di un’icona americana.

Tra le novità del modello 2024 spiccano il pacchetto Carbide, disponibile per il Wagoneer Series II, che include inserti esterni ed interni neri, tetto panoramico a tripla lastra, barre al tetto regolabili, copertura del bagagliaio, tappetino reversibile e cerchi da 20” in nero lucido.

Il design del nuovo Wagoneer, con la sua struttura robusta in acciaio ad alta resistenza e delle sospensioni controllate elettronicamente, garantisce una guida confortevole e sicura. Il sistema audio premium McIntosh da 950W con 19 altoparlanti contribuisce a creare un’esperienza audio immersiva.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Jeep Wagoneer 2024 offre oltre 130 caratteristiche standard e avanzate, incluse tecnologie assistive per il conducente come il display Head-up e il rilevamento della stanchezza del conducente.

Infine, il SUV, che verrà costruito nello stabilimento di Warren (Michigan), è previsto per l’arrivo nelle concessionarie statunitensi nel corso del quarto trimestre del 2023. La gamma comprende tre allestimenti: base, Series II e Series III, disponibili in diversi colori esterni ed interni, per soddisfare le esigenze e i gusti più diversificati.