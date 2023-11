Fiat Tipo ritirata dal mercato auto inglese

Fiat Tipo esce di scena nel Regno Unito dopo sette anni, come parte di una radicale ristrutturazione della gamma Fiat. La berlina e la station wagon familiari saranno sostituite in modo indiretto dalla nuova crossover elettrica 600e. La partenza della Tipo lascia la 500 e la Panda come le uniche auto non-SUV del marchio italiano in vendita nel Regno Unito.

Fiat Tipo dice addio al Regno Unito: la vettura continuerà ad essere venduta in altri paesi

Fiat Tipo era stata lanciata nel 2016 come una concorrente economica di auto come la Ford Focus, la Volkswagen Golf e la Renault Megane. La Tipo nel Regno Unito era disponibile in tre varianti di carrozzeria: berlina a quattro porte, hatchback a cinque porte e station wagon. La Tipo era stata aggiornata nel 2020 con un restyling estetico, nuovi motori e nuovi sistemi di infotainment e sicurezza. La Tipo non è mai stata un successo di vendite nel Regno Unito, dove ha venduto solo 2.000 unità nel 2020, rispetto alle oltre 50.000 della 500 e alle 18.000 della Panda. La Tipo ha sofferto della concorrenza di auto più moderne e tecnologiche, e della crescente preferenza dei consumatori per i SUV e i crossover.

La casa italiana ha deciso di interrompere la produzione della Fiat Tipo nel Regno Unito per concentrarsi sul lancio della nuova 600e, una crossover elettrica che è stata svelata lo scorso 4 luglio e che sarà il modello di punta della gamma Fiat per il momento. La 600e sarà una rivale di auto come la Hyundai Kona Electric, la Kia Soul EV e la Peugeot e-2008. La 600e è dotata di una batteria da 54 kWh, che le consentirà di percorrere fino a 400 km con una sola ricarica.

Fiat ha dichiarato che la sua strategia è di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030, e di offrire ai suoi clienti auto accessibili, divertenti e sostenibili. Ricordiamo che dopo aver svelato le nuove Fiat Topolino e 600 nel 2023, nel 2024 sarà presentata la nuova Fiat Panda che diventerà un crossover di segmento C. Nel 2025 uscirà di scena Fiat 500X e al suo posto arriverà un crossover di segmento C che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla. Questa auto che sarà prodotta a Kenitra in Marocco sarà la sostituta anche della Fiat Tipo la cui produzione dovrebbe cessare definitivamente entro il 2025.