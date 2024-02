Fiat annuncia l’arrivo di una nuova gamma di auto

In un mondo in costante cambiamento nel settore della mobilità su scala globale, c’è chi guarda avanti sperando in un futuro migliore e chi invece si impegna con azioni concrete per creare un domani più sostenibile e responsabile. FIAT ha dimostrato di essere all’avanguardia, presentando una nuova serie di concept ispirati alla Panda che incarnano questo spirito innovativo. Il primo di questi nuovi prodotti sarà svelato nel prossimo luglio, seguito dal lancio di un nuovo modello ogni anno fino al 2027. Questa nuova linea di veicoli è stata progettata per conquistare le strade di tutto il mondo e ampliare l’offerta del marchio. Grazie alla collaborazione con Stellantis, FIAT ha accesso a una piattaforma globale, arricchita dalla sua distintiva creatività italiana, che fonde eleganza con soluzioni pratiche.

Tutti i nuovi modelli di Fiat basati su una piattaforma globale condivisa, saranno disponibili in tutto il mondo

Olivier François, CEO di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis, ha annunciato una nuova sfida globale mentre guidava una Panda in un video girato a Ginevra, piccola frazione di un comune in provincia di Brescia, che condivide il nome con la città svizzera in cui si tiene il Salone dell’Auto. La Panda, icona della creatività italiana e modello che ha rivoluzionato il concetto di automobilismo per oltre quarant’anni, ha ispirato la creazione di una nuova famiglia di concept.

Le prossime auto seguiranno la stessa filosofia, dove la funzionalità e il divertimento si fondono inseparabilmente. Saranno tutte basate sulla stessa tecnologia, utilizzando una piattaforma globale unificata che permetterà la produzione di qualsiasi nuovo modello in base alle esigenze locali. Questi nuovi modelli potranno essere creati ovunque e fabbricati in qualsiasi parte del mondo, raggiungendo così clienti in tutto il pianeta. Grazie a una piattaforma multi-energetica unificata, i futuri modelli FIAT potranno essere equipaggiati con motori elettrici, ibridi e a combustione interna. Inoltre, la nuova gamma si distinguerà per l’utilizzo efficiente degli spazi e l’impiego di materiali sostenibili. Ogni nuovo modello sarà un’interpretazione unica e originale dello spirito inclusivo, accessibile e creativo che ha permesso al marchio di sviluppare veicoli con interni estremamente modulari, design distintivi e personalità audaci.

FIAT sta affrontando la sfida di rendere le proprie auto sempre più sostenibili e accessibili attraverso il suo approccio “less is more”, che si traduce nell’eliminazione delle parti ridondanti e nella riduzione dei materiali inquinanti come cromature, leghe, pelle e schiume nei sedili. Inoltre, si presta maggiore attenzione alle prestazioni aerodinamiche, come dimostrato nel concept della Fastback, e alla modularità, grazie alla genialità italiana di FIAT. Grazie alla piattaforma trasversale e alla condivisione di parti comuni fino all’80% tra i modelli, compresi gli interni, la produzione diventa più efficiente, portando benefici tangibili ai clienti in termini di costo e conferendo una forte personalità a ciascun modello.

Il primo concept presentato nel video è la City Car, una sorta di “Mega Panda” più grande dell’attuale modello. Il suo design prende ispirazione anche dall’iconico edificio del Lingotto a Torino, sede originaria del marchio, famoso per la sua pista di prova sul tetto. I designer di FIAT hanno tratto spunto da alcune caratteristiche distintive del Lingotto per sviluppare un nuovo linguaggio stilistico, enfatizzando leggerezza strutturale, ottimizzazione degli spazi e luminosità. Per esempio, la forma ovale della Pista si riflette negli interni, dalla plancia allo schermo e ai sedili.

Inoltre, FIAT si impegna nell’uso di materiali sostenibili come plastiche riciclate e tessuti di bambù, e cerca di superare alcune sfide per una mobilità più sostenibile, come semplificare l’utilizzo del cavo di ricarica attraverso un “sistema autoavvolgente”. La posizione di guida rialzata e il design che trasmette solidità rendono questa city car adatta ai clienti di tutto il mondo, sia per il traffico urbano che per le gite in famiglia e le vacanze, grazie allo spazio e alla versatilità offerti.

Il secondo concept presentato nel video è il pick-up. FIAT detiene una posizione di leadership in Sud America, dove il pick-up Strada è il veicolo più venduto nel mercato brasiliano. In futuro, questo tipo di veicolo potrebbe replicare questo successo su scala globale, compresa l’Europa. Il nuovo concept unisce il divertimento alla funzionalità, rispondendo alle esigenze dei clienti che valorizzano sempre di più il loro tempo libero. Questo concept fonde le caratteristiche distintive del pick-up con la praticità di un veicolo commerciale leggero (LCV) e il comfort di un SUV, il tutto in dimensioni adatte alle città di tutto il mondo. Le attività all’aperto rappresentano per i nostri clienti non solo un hobby, ma uno stile di vita, e questo pick-up è stato progettato per soddisfare al meglio le loro esigenze.

Erede di due dei maggiori successi del marchio – la Fiat Fastback in Brasile e la Fiat Tipo in Medio Oriente e Africa – questa fastback punta a seguire le loro orme e affermarsi a livello globale, compresi mercati come America Latina, Medio Oriente, Africa e persino Europa. Basata sulla stessa piattaforma modulare, questa concept car presenta un design sportivo. La Fastback dimostra che FIAT può ulteriormente consolidare il suo impegno nella mobilità sostenibile, senza però sacrificare le prestazioni: infatti, grazie alla dinamicità della silhouette e alle doti aerodinamiche, è possibile ridurre i consumi e ottenere uno stile più moderno e giovane rispetto a molti SUV.

Il quarto concept presentato nel video è un SUV familiare spazioso, una sorta di “Giga-Panda”. In linea con il ruolo di FIAT come leader nella mobilità accessibile, innovativa e sostenibile, questo veicolo conferma ulteriormente l’attenzione speciale che il marchio dedica alle esigenze di trasporto delle famiglie. Il concept risponde alle elevate aspettative dei clienti in termini di sicurezza, versatilità e design, fornendo ampio spazio e solidità alle famiglie in ogni parte del mondo.

L’ultimo concept è il “tuttofare” per eccellenza, un sorta di manifesto di uno stile Dolce Vita perché grazie alle sue caratteristiche punta a riconnettere le persone tra loro e con la natura. Questo concept rende omaggio alla “Fun-ctionality” della Panda degli anni ’80, richiamando la versatilità di un’auto fatta per la città con le caratteristiche di un SUV e l’anima di una compagna fidata.