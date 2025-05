Stellantis numero uno del mercato francese delle auto nel 2025

Stellantis France è il produttore leader sul mercato per l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 30,3% di autovetture e veicoli commerciali leggeri. 4 modelli nella top 10 del mercato delle autovetture (Peugeot 208, 2008, 3008 e Citroën C3),

Stellantis detiene il primo posto nel mercato francese delle autovetture + veicoli commerciali leggeri

Nel mese di aprile 2025, alcuni marchi automobilistici di Stellantis si sono distinti in modo particolare per i risultati ottenuti sul mercato francese. Peugeot si conferma in forte crescita, raggiungendo una quota complessiva del 16,2% tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, con un guadagno di quasi un punto percentuale rispetto all’anno precedente. Due suoi modelli sono tra i più venduti: la 208 è tornata al secondo posto, mentre la 2008 si posiziona quinta. Ancora più marcato il successo nel settore dei veicoli utilitari, dove Peugeot ha registrato una quota del 21,1%, con un incremento di quattro punti. Spicca anche il suo primato nel mercato B2B dei veicoli passeggeri, con una quota del 21,2%.

Citroën, invece, ha totalizzato 13.352 immatricolazioni, conquistando una quota del 7,8% e migliorando leggermente rispetto al 2024. Ha guadagnato una posizione tra le autovetture e consolidato il terzo posto nei veicoli commerciali. Jeep, nonostante il calo generale del mercato, ha registrato 3.603 immatricolazioni, mentre Alfa Romeo continua a crescere in modo deciso, con un aumento delle vendite di oltre il 70%.

Buon debutto anche per Leapmotor, che con il C10 REEV ha già conquistato una posizione rilevante nel proprio segmento. Opel, infine, spinge sull’elettrico: con una gamma completamente elettrificata e una quota del 3,6% nel mercato BEV, il marchio rafforza la sua presenza e conferma l’impegno verso una mobilità sostenibile.

“Con una quota di mercato del 30,9% nei veicoli elettrici, Stellantis France dimostra chiaramente il suo impegno come produttore responsabile e la sua volontà di promuovere attivamente la transizione energetica. Tutti i marchi del gruppo sono pienamente allineati a questo obiettivo, con risultati soddisfacenti nel mercato generale dei veicoli utilitari, in tutte le fonti di energia, e più in particolare nelle motorizzazioni elettriche, dove Peugeot domina con una quota di mercato del 34,9%, e Peugeot 208 ed E-Partner, rispettivamente al 2° e 3° posto”, afferma Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis France .

Ad aprile, Stellantis Pro One ha consolidato la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV) in Francia, con un aumento di oltre 2 punti della quota di mercato, raggiungendo il 41,8%. Questa performance è supportata da un incremento di 10 punti nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, nonché da una posizione dominante nel mercato dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, con una quota di mercato del 52,6%. Nel complesso, Stellantis Pro One ha registrato un aumento di 2,6 punti, raggiungendo una quota di mercato del 41,4% e rimane leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri BEV con una quota di mercato del 52,8%.

Ad aprile, Stellantis è stata leader nei veicoli 100% elettrici con una quota di mercato del 30,1% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, mantenendo un forte vantaggio sulla concorrenza (7,7 punti) e avendo ancora due modelli nella Top 5, Citroën ë-C3 e Peugeot E-208.

Con la leadership nei segmenti A e B (45,8% di quota di mercato), Stellantis conferma il suo impegno per una mobilità accessibile grazie alla ricchezza della sua offerta di 16 modelli in questi segmenti. Nel mercato dei veicoli utilitari, Stellantis domina il mercato dei veicoli commerciali leggeri BEV con più di un veicolo utilitario su due (quota di mercato del 52,6%).

Entro il 2025, Stellantis ha confermato la sua posizione di numero 1 nei veicoli 100% elettrici, con una quota di mercato del 30,9% nelle autovetture BEV e nei veicoli commerciali leggeri, con una gamma di 43 modelli per soddisfare le aspettative di ogni cliente, tra cui la numero due Citroën ë-C3, che è salita sul podio, e la numero quattro Peugeot E-208, che mantiene un ottimo livello di prestazioni.