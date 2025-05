La mania per Alfa Romeo Junior continua senza sosta anche ad aprile in Francia

In Francia è Alfa Romeo Junior mania. Il SUV compatto del biscione continua a registrare dati di vendita molto lusinghieri in terra transalpina che si conferma il miglior mercato in Europa per il biscione dietro solo all’Italia. Ad aprile i dati di vendita del marchio registrano una crescita del 56,11 per cento con un totale di 498 veicoli immatricolati. Nei primi quattro mesi il marchio italiano è cresciuto del 70,47 per cento sul mercato francese, con un totale di 2.586 vetture immatricolate.

Continua il successo in Francia di Alfa Romeo Junior: ad aprile 2025 il SUV trascina le vendite del biscione

Alfa Romeo è il marchio che registra la migliore crescita tra i marchi premium sul mercato francese. Ricordiamo che Stellantis ha deciso di commercializzare Alfa Romeo Junior con una doppia offerta ibrida ed elettrica. Un equilibrio che è probabilmente alla base del ritorno in primo piano del marchio italiano. “Il successo di Junior è confermato in un segmento europeo in forte espansione”, ha commentato parlando con la stampa francese Jean-Philippe Imparato, direttore di Stellantis Extended Europe .

“Dobbiamo continuare a costruire metodicamente la fase successiva, bilanciando l’offerta elettrificata e quella ibrida. Abbiamo ancora cinque anni.” Alfa Romeo Junior dunque pare funzionare contrariamente a quanto qualcuno aveva ipotizzato in fase di debutto non convinto dallo stile del modello che invece sta ricevendo parecchi apprezzamenti un po’ in tutti i mercati in cui viene commercializzata.

Dunque l’ottimo 2025 di Alfa Romeo continua grazie all’ultimo arrivato nella sua gamma. Alfa Romeo Junior in particolare nella sua versione ibrida si conferma un modello particolarmente gradito dai clienti europei. Le cose per il biscione potrebbero farsi ancora più interessanti nel corso dei prossimi mesi quando sarà svelato il nuovo Alfa Romeo Stelvio che in futuro potrebbe fornire un grosso contributo all’ulteriore crescita del marchio del biscione a livello globale.