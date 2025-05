Adrenalina Pura 2025, le Alfa Romeo storiche sfilano tra le colline marchigiane e il mare

Ritorna uno degli appuntamenti più apprezzati dagli amanti delle auto storiche italiane: “Adrenalina Pura”, il raduno monomarca interamente dedicato al leggendario marchio Alfa Romeo, pronto a infiammare le strade delle Marche domenica 4 maggio.

L’evento è frutto della collaborazione tra tre rinomati club di appassionati. La Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata, La Manovella del Fermano e Antiche Ruote di Montereale. Oltre 70 vetture storiche del Biscione prenderanno parte al corteo, partendo da Montegranaro. Qui, il sindaco Endrio Ubaldi darà il via ufficiale, per un percorso che si snoderà tra le affascinanti colline marchigiane.

I centri storici di Monte San Giusto, Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Alta faranno da cornice alla parata. Questa è al tempo stesso viaggio nel tempo e celebrazione della cultura automobilistica italiana, specie di Alfa Romeo. Il gran finale si terrà a Porto Civitanova. Qui, dalle ore 12 alle 16 presso il “Varco sul Mare”, le Alfa Romeo saranno esposte al pubblico.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica porterà i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza dell’iniziativa come volano per il turismo e la valorizzazione del territorio. “Anche quest’anno, afferma Narciso Berdini, consigliere della Scuderia Marche, ci uniamo ai nostri club partner per offrire una giornata ricca di emozioni, storia e design italiano. Molte auto presenti sono autentiche rarità: invitiamo tutti a godersi lo spettacolo lungo il tragitto”.

“Adrenalina Pura” è molto più di un semplice raduno. Si tratta di un modo originale per riscoprire le eccellenze paesaggistiche, culturali e artigianali delle Marche, lasciandosi guidare dalla passione per i motori d’epoca. Tra il rombo delle Alfa Romeo, il fascino delle carrozzerie vintage e l’incanto del panorama marchigiano, ogni chilometro è un’emozione pura. Ogni occasione di questo tipo rappresenta, ancora oggi a distanza di decenni, l’amore ancora profondo e radicato per un marchio storico come Alfa Romeo, un nome e un’azienda degna di protezione, tutela e soprattutto tanto tanto amore.