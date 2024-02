Ferrari SF90 Stradale vs Porsche 918 Spyder: chi vince la drag race…anche in elettrico?

Una drag race non dà la risposta definitiva sul valore delle auto coinvolte, ma può riaccendere storiche rivalità, fra gli appassionati di marchi mitici dell’universo a quattro ruote. Penso che quelli di carwow ne fossero perfettamente consapevoli quando hanno deciso di mettere a confronto la Porsche 918 Spyder e la Ferrari SF90 Stradale.

Sei anni separano i due modelli e in questo arco temporale la tecnologia ha fatto passi da gigante. La tedesca è un’hypercar (per intenderci…la rivale de LaFerrari); l’italiana è una supercar del “normale” listino, ma sul piano prestazionale non teme confronti. Entrambe sono ben conosciute dagli amanti dell’universo automotive, ma prima di guardare la drag race può essere utile fare un breve ripasso delle caratteristiche dei due modelli.

Screen shot da video carwow

Partiamo dalla Porsche 918 Spyder, che gode della spinta di un motore V8 aspirato da 4.6 litri di cilindrata, abbinato a una coppia di cuori elettrici. Ne deriva una potenza combinata di 887 cavalli, con una coppia massima di 1280 Nm. Questa energia giunge al suolo su tutte e quattro le ruote, col supporto di un cambio automatico a 7 rapporti. Il peso da muovere è di 1374 chilogrammi.

Sull’altra corsia della pista c’è la già citata Ferrari SF90 Stradale, con Assetto Fiorano. Qui la spinta fa capo a un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, integrato da tre unità elettriche, due delle quali disposte all’anteriore. La potenza combinata è di 1000 cavalli, con un picco di coppia di 800 Nm. Anche qui la trazione è integrale. Il cambio offre 8 marce ed è veloce come il pensiero. Da muovere ci sono 1570 chilogrammi.

Quelli di carwow, prima delle drag race ordinarie, hanno organizzato anche una sfida in accelerazione, sui 400 metri con partenza da fermo, usando solo i motori elettrici della Porsche 918 Spyder e della Ferrari SF90 Stradale, trattandosi di due ibride Plug-in. Per completare il pacchetto, si sono concessi pure un matcht in ripresa e uno in frenata. Come è andata a finire? In linea con la tradizione, non vi anticipiamo nulla. Avrete le risposte solo guardando il video.