Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano testata su strada da Lamborghini

L’incessante rivalità tra Ferrari e Lamborghini continua a manifestarsi in maniera evidente nel settore delle supercar. La storica rivalità tra i due brand italiani ha condotto entrambi a trarre ispirazione reciproca per le loro vetture stradali.

Due anni fa, la casa automobilistica bolognese è stata sorpresa durante i test su strada di una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano nelle vicinanze della sede di Maranello. Di recente, la SF90 è stata nuovamente avvistata in fase di test, sollevando numerose domande circa le motivazioni di tale attività.

Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano esce dallo stabilimento di Lamborghini

A marzo, il marchio di Sant’Agata Bolognese ha svelato la Revuelto come dirette erede dell’Aventador. Viene fornita con un gruppo propulsore ibrido plug-in, che prevede anche tre motori elettrici (come visto sulla SF90 Stradale).

L’unica spiegazione plausibile per la riapparizione della supercar Ferrari è un’ulteriore fase di benchmark in vista del lancio della LB63x, che sostituirà la Huracan. Al contrario del V10 aspirato di quest’ultima, la misteriosa Lamborghini LB63x sarà equipaggiata con un V8 biturbo. Inoltre, sarà anch’essa una supercar ibrida plug-in.

Il mistero più grande riguarda il numero di unità elettriche presenti sotto la carrozzeria. Quasi sicuramente ci sarà un propulsore elettrico montato sulla trasmissione a doppia frizione, ma – a differenza della Revuelto – la LB63x potrebbe essere proposta anche in una versione con trazione posteriore. La variante con trazione integrale includerebbe uno o due powertrain aggiuntivi posizionati all’avantreno, oltre a quello collegato alla trasmissione.

Avvistata diverse volte fuori lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese, la nuova Lamborghini LB63x non ambisce a sfidare la Ferrari SF90 Stradale/Spider in termini di potenza massima. Per quello c’è la Revuelto. Tuttavia, esiste una chiara differenziazione tra il primo PHEV di Lamborghini e la prossima LB63x in termini di configurazione del motore.

Alcune fonti sostengono che la potenza massima della LB63x sarebbe di 885 CV. Questi numeri hanno anche molto senso considerando i diretti rivali come la Ferrari 296 GTB da 830 CV e la McLaren Artura da 680 CV.

Entrambe propongono solo la trazione posteriore. Se Lamborghini dovesse dotare la LB63x della trazione e-AWD, allora il successore della Huracan potrebbe rivelarsi un successo immediato. Infine, la presenza di un motore V8 biturbo lo renderebbe più attraente rispetto ai V6 biturbo.