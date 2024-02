Lancia: possibile l’arrivo di una vera ammiraglia?

Lancia ha svelato da poco la nuova Ypsilon che si è trasformata in una hatchback di segmento B in stile Peugeot 208 e Opel Corsa. Nel 2026 arriverà la nuova Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio e poi nel 2028 la nuova Delta che rimarrà invece fedele a se stessa nello stile.

In tanti si augurano che Lancia in futuro possa portare sul mercato una berlina coupè di grandi dimensioni

Al momento sono queste le auto confermate ufficialmente per quanto riguarda il futuro della casa automobilistica piemontese considerata da Stellantis uno dei suoi tre brand premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles. In tanti però si chiedono se in futuro qualora questi primi tre modelli avranno successo in Europa se vi possa essere spazio nella gamma di Lancia per una vera e propria ammiraglia e soprattutto se sarà così quale sarebbe il suo design.

A questa domanda ha provato a rispondere il designer e creatore digitale Kleber Silva che ha pubblicato le immagini di una berlina coupè di grandi dimensioni ispirata chiaramente ad altri modelli di Stellantis a cui è stato applicato il frontale e il retro visti nella concept Pu+Ra HPE e anche nella nuova Ypsilon. L’effetto è sicuramente molto interessante e fa crescere il numero di coloro che si chiedono se davvero in futuro ci sarà la possibilità di vedere nella gamma di Lancia un modello di questo tipo.

E’ vero che le berline e le coupé non sono più tanto di moda con la gente che preferisce ormai di gran lunga crossover e SUV ma è anche vero che con il passaggio alla mobilità elettrica l’aerodinamica torna ad avere un ruolo importante e quindi immaginare in futuro auto con carrozzerie più filanti non sembra essere un qualcosa di inverosimile. Vedremo nei prossimi anni se ci saranno novità in proposito. Quello che sembra certo è che Stellantis ha deciso finalmente di puntare forte su questo marchio storico dell’automobilismo che dunque nei prossimi anni potrebbe regalare grosse soddisfazioni ai suoi numerosi fan.