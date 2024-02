Dodge Auto Ufficiale e Safety Car Ufficiale del Campionato WorldSBK

Dodge Europe si unisce al Campionato WorldSBK come Official Car e Official Safety Car per la stagione 2024. Questa collaborazione rispecchia lo spirito potente e audace del marchio americano, portandolo per la prima volta nel mondo delle competizioni sportive e inserendolo tra i partner esclusivi del campionato.

La partnership è evidenziata dalla presenza di Dodge anche sul gradino più alto del podio durante le cerimonie di premiazione

Per la partnership, Dodge fornirà una flotta di cinque veicoli ad alte prestazioni con una livrea total look ‘SBK’ appositamente progettata per l’occasione. Questi modelli iconici del marchio svolgeranno varie funzioni durante il campionato. Due Dodge Challenger SRT Hellcat, dotate del leggendario motore V8 Hemi da 6,2 litri e 717 CV, saranno le Safety Car ufficiali della competizione. Una Dodge Durango SRT, equipaggiata con un motore Hemi V8 da 6,4 litri che eroga 475 CV, e un Dodge Durango Hellcat SUV, con un motore Hemi V8 da 6,2 litri e 710 CV, serviranno come vetture ufficiali per la Direzione Gara e il FIM Safety Officer.

Inoltre, il marchio americano sarà al centro delle emozionanti cerimonie di premiazione al termine di ogni gara, garantendo una doppia esposizione visiva. Dodge sarà in primo piano sul gradino più alto del podio e sarà visibile anche attraverso cartelloni “product on track”, con un ulteriore Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye esposto staticamente come Expo Car accanto al podio. Questi cinque veicoli assicureranno una visibilità mista durante tutte le fasi della gara.

Il Campionato WorldSBK, la massima competizione mondiale nel mondo delle corse motociclistiche, si distingue per essere dedicato alle moto derivate dalla produzione di serie, vale a dire veicoli a due ruote destinati all’uso su strada. Questo evento rappresenta l’apice della competizione e dello spettacolo nel settore, attirando ogni anno un pubblico numeroso, con oltre mezzo milione di spettatori lungo il percorso durante tutta la stagione. Il Campionato WorldSBK 2024 prenderà il via alla fine di febbraio in Australia, presso il rinomato circuito di Phillip Island, per poi proseguire con altre undici gare che si terranno durante l’anno, tutte disputate nel continente europeo.

Per la prima volta, Dodge si unisce al mondo delle competizioni automobilistiche, creando una sinergia tra due mondi legati da radici e valori comuni. Questa unione riflette lo spirito intraprendente, aggressivo e intriso di pura potenza del marchio. Per la stagione 2024, la partnership prevede una flotta di cinque veicoli ad alte prestazioni forniti da Dodge per il Campionato WorldSBK, modelli che incarnano la storia e le caratteristiche distintive del marchio americano.

Dodge sarà una presenza costante in pista con due Dodge Challenger SRT Hellcat nei vivaci toni Go Mango, che svolgeranno il ruolo di Safety Car Ufficiali del WorldSBK durante tutte le tappe del campionato. Queste iconiche muscle car, equipaggiate con il potente motore HEMI V8 da 6,2 litri e 717 CV, offrono prestazioni di alto livello che consentono non solo una valutazione accurata delle condizioni della pista, ma anche una pronta risposta agli interventi necessari da parte degli ufficiali.

“Come Dodge Europe, siamo entusiasti di avviare questa nuova e emozionante collaborazione, la prima del marchio Dodge nell’UE. La partnership con WorldSBK si basa su uno spirito condiviso di prestazioni e competizioni, perfettamente in sintonia con una comunità di appassionati e un pubblico devoto al nostro marchio. In Dodge, ci impegniamo costantemente a raggiungere nuovi traguardi, portando avanti un atteggiamento vincente, grintoso e determinato in tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Domenico Gostoli, Responsabile RAM & Dodge Brands Enlarged Europe.