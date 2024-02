Ferrari annuncia una nuova importante collaborazione

La nuova collaborazione strategica tra Ferrari e L’OR Espresso, marchio di spicco del conglomerato JDE Peet’s nel panorama del caffè e del tè, inaugura un nuovo capitolo nel marketing tra settori apparentemente diversi ma accomunati da una ricerca incessante di eccellenza e prestigio.

Questa partnership pluriennale vede L’OR Espresso come partner ufficiale del team Ferrari – AF Corse che concorrerà nella classe Hypercar del FIA WEC 2024 con le Ferrari 499P n°50 e 51. Queste vetture saranno affidate agli equipaggi Molina-Fuoco-Nielsen e Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, piloti noti per la loro abilità e tenacia nelle competizioni di resistenza.

Ferrari: partnership con L’OR Espresso nel World Endurance Championship

In contemporanea, L’OR Espresso estenderà la sua presenza anche nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, riconosciuto come il campionato monomarca più longevo a livello mondiale, che nel 2024 festeggerà la sua 32ª edizione. Questo amplifica l’influenza del brand nel mondo dei motori, consolidando la sua immagine in un contesto di sportività ed eccellenza.

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha enfatizzato l’importanza di questa partnership, sottolineando l’affinità tra i due brand nell’ambito della passione, della cura per il consumatore e della costante ricerca dell’innovazione. Questa sinergia mira a trasformare l’accordo in un successo tangibile, sfruttando i valori condivisi per creare un impatto significativo sia sul piano commerciale che emozionale.

Dall’altra parte, Fiona Hughes – Chief Marketing Officer di JDE Peet’s – ha rilevato come questa partnership rappresenti un passo fondamentale nel posizionamento globale di L’OR Espresso come marchio di caffè premium.

L’accordo con il marchio di Maranello non è solo una mossa strategica per incrementare la visibilità, ma anche un’affermazione della qualità e dell’intensità che caratterizzano entrambi i brand.

L’idea di “risvegliare i sensi” e “immergersi nell’esperienza” riflette un legame sensoriale e tematico profondo, creando un ponte tra l’eccellenza nella produzione di caffè e il dinamismo del mondo delle corse.