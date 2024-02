Ferrari è pronta per il Campionato Mondiale Endurance 2024. Le dichiarazioni

Il team Ferrari – AF Corse si appresta a un’esaltante stagione nel FIA World Endurance Championship (WEC) 2024, con l’avvio al Lusail International Circuit in Qatar. Questa sarà la prima volta che il circuito ospita un evento del Campionato Mondiale Endurance, segnando un inizio storico per la stagione, che prenderà il via con il Prologo il 24 e 25 febbraio, seguito dalla 1812 Km del Qatar il 2 marzo.

Ferrari punta in alto, nonostante non abbia impiegato gettoni di sviluppo rispetto al 2023. Il focus è stato posto sui test invernali e sul simulatore per massimizzare il pacchetto tecnico della scorsa stagione. Le Ferrari 499P sono pronte a dimostrare il loro potenziale nella categoria Hypercar di punta.

Ferrari: il team è pronto ad affrontare la stagione 2024 del FIA WEC

Antonio Fuoco, pilota della 499P n°50, ha riflettuto su un promettente 2023, concludendolo al terzo posto nella classifica Piloti. Le aspettative per il 2024 sono elevate, con l’obiettivo di competere per il titolo mondiale e per il successo alla 24 Ore di Le Mans.

Miguel Molina ha condiviso lo stesso entusiasmo, enfatizzando la preparazione invernale del team per affinare ulteriormente le aree di competenza e superare le sfide emerse l’anno precedente. Nicklas Nielsen, invece, ha sottolineato la sfida aggiuntiva rappresentata dall’ingresso di nuovi costruttori nella classe Hypercar, portando un elemento di maggior competizione e motivazione.

La squadra della 499P n°51, guidata dai vincitori della 24 Ore di Le Mans 2023 Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, mira a ripetere il successo. Pier Guidi ha messo in luce le incognite presentate da due nuove piste nel calendario mentre Calado ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per la preparazione minuziosa in ogni aspetto.

Giovinazzi, concentrandosi sul futuro, punta a riconquistare la 24 Ore di Le Mans e a lottare per il titolo mondiale, un traguardo che rappresenterebbe un successo eccezionale per il brand di Maranello.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha enfatizzato l’obiettivo di replicare i successi del 2023, sfruttando la terza Ferrari 499P in gara per raccogliere più informazioni e accelerare lo sviluppo.

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars, ha previsto una stagione 2024 più impegnativa, con un numero maggiore di avversari. Nonostante ciò, il team mantiene un approccio umile e concentrato, con l’obiettivo di competere per la vittoria in ogni gara.