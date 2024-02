Ferrari SF-24: esordio a Sakhir per la nuova monoposto

La stagione 2024 di Formula 1 si apre con fervore all’insegna dell’innovazione e della performance, come dimostrato dal debutto in pista della Ferrari SF-24 durante le prove pre-stagionali, esattamente sul Circuito Internazionale del Bahrain a Sakhir. La nuova monoposto è stata protagonista di una giornata intensa e produttiva, condensando tecnologia avanzata e strategie sofisticate.

La nuova SF-24 ha dimostrato le sue capacità attraverso un programma di test meticoloso e strutturato. Con Charles Leclerc e Carlos Sainz al volante, la vettura ha affrontato 133 giri, per un totale di 719,8 km. Questa prova intensiva non solo serve a testare l’affidabilità e le prestazioni della vettura, ma anche a ottimizzare i settaggi e adattarli alle specificità del tracciato di Sakhir.

Ferrari SF-24: test pre-stagionali a Sakhir per la nuova vettura da competizione

La Scuderia Ferrari ha concentrato le sue energie su aspetti molto importanti come l’aerodinamica e la familiarizzazione dei piloti con la monoposto. L’uso dei rake (strumenti per la misurazione aerodinamica) è fondamentale per convalidare i dati raccolti in galleria del vento e attraverso modellazione digitale. Questa sinergia tra simulazione e test reali è vitale per l’ottimizzazione della Ferrari SF-24.

Durante la giornata, Leclerc e Sainz hanno fornito feedback preziosi per la messa a punto della vettura da competizione. Il pilota monegasco ha coperto 346,3 km, registrando il suo miglior tempo in 1:33.247 su mescola C3.

Il pilota spagnolo, a seguito di un adeguamento della configurazione della SF-24, ha percorso 373,4 km con un tempo di 1:32.584, anch’egli su mescola C3. Il loro contributo è fondamentale per l’affinamento delle strategie di gara e l’adattamento della vettura alle loro esigenze di pilotaggio.

La Scuderia Ferrari si appresta ad affrontare una stagione 2024 densa di sfide. La monoposto 202424 rappresenta una sintesi di innovazione ingegneristica e ambizione sportiva e le prove a Sakhir sono solo l’inizio di un percorso di crescita e adattamento. L’obiettivo è chiaro: massimizzare le performance in ogni Gran Premio, iniziando da quello di apertura della stagione.