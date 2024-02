Mercato auto in Europa: a gennaio 2024 c’è stata una crescita dell’11,5%

Nel gennaio 2024, il mercato automobilistico europeo ha evidenziato una crescita significativa, con un incremento dell’11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, portando a 1.015.381 le immatricolazioni.

Questo rialzo, dopo il calo di dicembre 2023, riflette una ripresa consistente e indica un’evoluzione dinamica del settore. Analizzando i dati di mercato chiave, emergono trend rilevanti e considerazioni sullo stato attuale e futuro dell’industria automobilistica in Europa.

Mercato auto in Europa: oltre 1 milione di vetture immatricolate a gennaio 2024

Con un incremento del 19,1%, la Germania mostra una crescita robusta, influenzata in parte dalla base di confronto debole di gennaio 2023, a seguito della revisione dei bonus ambientali per le auto completamente elettriche e ibride plug-in.

L’Italia, segnando un +10,6%, sale al secondo posto. Tuttavia, resta all’ultimo posto per quanto riguarda gli ECV (Electrically Chargeable Vehicle), indicando una minore penetrazione di veicoli elettrici rispetto ad altri mercati europei.

In Francia si è registrata una crescita del 9,2%, con un forte incremento nelle immatricolazioni delle BEV, che raggiungono il 16,4% di quota di mercato. Il Regno Unito, invece, ha segnato un +8,2%, con un trend di crescita sostenuto per il 18° mese consecutivo, guidato principalmente dalle flotte.

Infine, la Spagna ha mostrato un incremento più moderato del 7,3%, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Tendenze di mercato

C’è stata una tendenza generale verso un aumento delle quote di mercato di BEV e PHEV in Europa. In particolare, i veicoli elettrici a batteria hanno raggiunto una quota dell’11,9% (+1,6%) mentre quelli plug-in hybrid si attestano al 7,9% (+0,8%).

Andrea Cardinali, direttore generale dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), ha sottolineato l’importanza degli incentivi governativi per supportare la transizione verso veicoli a zero emissioni.

L’attesa dei dettagli sugli incentivi 2024 e l’aggiornamento della Piattaforma Invitalia sono visti come fattori critici per il mercato. Cardinali ha anche evidenziato anche la necessità di rivedere il regime fiscale delle auto aziendali, suggerendo che tale revisione potrebbe accelerare il rinnovo del parco circolante.

Il settore automobilistico dovrà continuare a navigare l’impatto degli incentivi governativi, in particolare con riferimento alle soglie del price cap per le emissioni. Questo influenzerà le scelte dei consumatori e le strategie dei produttori.

La crescita dei veicoli elettrici e ibridi plug-in suggerisce un’accelerazione nella transizione energetica. Le aziende dovranno adattarsi a questo cambiamento, sia in termini di offerta di prodotti che di strategie di marketing.

Con l’aumento della consapevolezza ambientale, la sostenibilità continuerà a essere un fattore chiave nelle decisioni d’acquisto dei consumatori, influenzando il mercato automobilistico europeo.