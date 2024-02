Mercato assicurativo: ecco come l’intelligenza artificiale viene in aiuto

C’è un potenziale rivoluzionario che riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) nel mercato assicurativo, in particolare nella gestione e nell’analisi dei sinistri. L’uso dell’IA, insieme ai big data, è un tema centrale nel contesto delle compagnie assicurative, come la RCA (Responsabilità Civile Auto) e altre forme di assicurazione.

Massimiliano Caradonna, vicepresidente senior del Gruppo DEKRA, ha sottolineato come l’artificial intelligence possa supportare non solo le compagnie assicurative, ma anche le società automobilistiche e di leasing.

Mercato assicurativo: l’AI e i big data possono essere utili in questo mercato

Questa tecnologia consente una mappatura dettagliata delle aree con alta concentrazione di sinistri, utilizzando dati come denunce di sinistri, elaborati peritali e revisioni. Questo approccio di data-driven analytics permette di allocare fisicamente i periti consulenti nelle aree critiche per una gestione ottimale delle informazioni relative all’incidente.

Caradonna ha inoltre evidenziato i benefici di una risposta rapida agli incidenti, che risponde alle esigenze delle compagnie assicurative e rappresenta un punto di forza per DEKRA. L’adozione di un approccio più tecnologico e consulenziale da parte dei periti è essenziale per rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti.

L’integrazione della redazione elettronica del CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) è un altro passo avanti nel processo di digitalizzazione, che aiuta le parti coinvolte in un incidente ad avere un arbitro indipendente per la gestione del sinistro. L’uso della telemetria e dei dati dai dispositivi all’interno dell’auto offre un flusso informativo in tempo reale, migliorando ulteriormente l’efficienza nella gestione dei sinistri.

Infine, la visione di Massimiliano Caradonna di integrare dati relativi alle condizioni climatiche, traffico e viabilità, mira a generare informazioni predittive che possono ottimizzare la distribuzione delle risorse dove necessario. Questo approccio proattivo e preventivo è fondamentale nel moderno mercato assicurativo, dove la gestione del rischio e la prevenzione dei sinistri sono sempre più importanti.

Dunque, c’è un’importanza crescente dell’intelligenza artificiale e dei big data nel settore assicurativo, tecnologie che stanno trasformando il modo in cui le compagnie assicurative gestiscono i sinistri e interagiscono con i loro clienti.