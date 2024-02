Museo Enzo Ferrari di Modena: apre “Ferrari One of a Kind”, la mostra dedicata alle “rosse” personalizzate

Al Museo Enzo Ferrari di Modena è in corso una mostra dedicata alla personalizzazione delle “rosse”, dal titolo “Ferrari One of a Kind“. Il pubblico potrà giovarsi di questa esposizione tematica fino al 17 febbraio 2025. Qui si potranno ammirare dei pezzi unici, del presente e del passato.

La casa di Maranello, sin dalle sue origini, ha saputo coccolare i clienti con dei mezzi su misura, capaci di esprimerne i gusti e i desideri. Negli anni romantici, su un telaio di partenza, era possibile farsi confezionare un abito su misura, ad opera dei migliori carrozzieri del mondo. Ne vennero fuori delle auto straordinarie, entrate nella leggenda.

Alcuni dei più facoltosi gentleman driver della prima fase di vita della Ferrari si fecero modellare su misura le silhouette delle proprie fuoriserie. Quando i numeri produttivi si fecero più importanti, l’approccio pionieristico del “cavallino rampante” lasciò aperta, alla propria clientela, la possibilità di scegliere forma, allestimenti, materiali e finiture.

Lo stesso approccio rimane vivo oggi attraverso la vasta gamma di programmi di personalizzazione proposti dal costruttore emiliano. Si spazia dal servizio Atelier, che apre le porte della personalizzazione in chiave moderna, per spingersi oltre con l’ancora più esclusivo servizio Tailor Made, che allarga la gamma degli interventi possibili per crearsi un mezzo diverso dagli altri in termini di livrea e ingredienti materici.

Foto Museo Enzo Ferrari

Il top della personalizzazione si ha con le straordinarie e costosissime one-off, che portano al limite il concetto di personalizzazione, realizzando dei pezzi unici in ogni singolo elemento. Qui anche la carrozzeria guadagna un look diverso, proprio come negli anni iniziali dell’avventura di Enzo Ferrari.

Nella mostra “Ferrari One of a Kind” viene celebrato questo approccio esclusivo, regalando al pubblico la possibilità di conoscerlo da vicino, visionando fisicamente alcune delle diverse opzioni possibili (su materiali, tessuti, colori e stili), ma anche come parte attiva, facendo delle simulazioni con i moderni strumenti digitali, in un processo interattivo reso possibile da un car configurator speciale.

A far battere di più il cuore saranno però gli esclusivi modelli messi in mostra, in rappresentanza dei diversi livelli di approfondimento possibili sul tema delle personalizzazioni. Si potranno ammirare, fra le altre, una Ferrari 812 Competizione Tailor Made, la mitica Ferrari 166 MM Touring plasmata in ogni dettaglio secondo il gusto di Gianni Agnelli, una Ferrari Monza SP1 con livrea su misura e una Ferrari Daytona SP3 Carbon Look. L’esibizione sarà ravvivata nel corso di tutto il 2024 da aggiornamenti periodici che coinvolgeranno le vetture esposte per consentire di mostrare al pubblico sempre un maggior numero di pezzi unici.