Ferrari festeggia 30 anni di presenza in Medio Oriente

Nel cuore del Medio Oriente, i Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024 hanno segnato un momento storico per il cavallino rampante, celebrando il 30° anniversario della presenza della casa automobilistica modenese nella regione.

Questo evento straordinario, svolto dall’1 al 4 febbraio presso il Circuito di Yas Marina, ha raccolto centinaia di Ferraristi provenienti da tutta la regione, trasformando Abu Dhabi in un crocevia per gli appassionati del marchio di Maranello.

Ferrari: anniversario importante per il cavallino rampante

Una parata record di oltre 201 Ferrari ha attraversato il circuito il 3 febbraio, simboleggiando la crescente passione e dedizione dei Ferraristi nei confronti del produttore modenese. La celebrazione dei 30 anni in Medio Oriente non si limita a questo evento, ma continuerà per tutto l’anno attraverso una serie di iniziative speciali, annunci ed esperienze immersive, consolidando ulteriormente il legame tra il cavallino rampante e questa regione in rapida crescita.

La notizia esclusiva, annunciata durante gli eventi, riguarda la produzione di sei esemplari della Ferrari 296 GTB, ognuna con una configurazione speciale, che verranno svelate alla fine dell’anno presso Casa Ferrari Abu Dhabi. Ogni unità sarà destinata ad un cliente selezionato nei paesi del GCC: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain e Oman.

Le gare del Ferrari Winter Challenge hanno costituito il fulcro dell’evento, con tre entusiasmanti corse che hanno visto piloti di diversi paesi sfidarsi con le loro 488 Challenge Evo, celebrando l’eredità sportiva del costruttore di Maranello. Khaled Al Marzouq e Maya Hartge si sono distinti nelle rispettive categorie, mostrando abilità e competizione al massimo livello.

Inoltre, l’evento ha offerto una gamma di attività speciali, inclusi i rinomati programmi F1 Clienti e XX, che permettono ai clienti di partecipare a sessioni in pista organizzate dalla casa automobilistica. Tra le vetture presenti, spiccava la F138 – l’ultima monoposto a ruote scoperte con motore V8 utilizzata nella stagione di Formula 1 del 2013.

Parallelamente si è svolta la terza tappa di Passione Ferrari Club Challenge Middle East Season Four, con la partecipazione attiva della comunità di appassionati Ferrari.

Al di là delle corse, il weekend ha visto una serie di altri eventi, tra cui uno dedicato alla guida, test drive con alcuni dei modelli più recenti del brand e il lancio dei Ferrari Tours Middle East. Il tour ha offerto ai clienti un viaggio straordinario attraverso i paesaggi desertici dell’UAE, combinando la scoperta di nuovi percorsi con l’ospitalità famosa del produttore di Maranello.

Giorgio Turri, Managing Director di Ferrari Middle East, ha commentato: “I Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024 hanno permesso ai Ferraristi di tutta la regione di celebrare ciò che ci unisce: passione, performance e velocità. Mentre commemoriamo l’inizio dei 30 anni di Ferrari nel Medio Oriente, guardiamo avanti a un anno ricco di eventi immersivi e celebrazioni”.