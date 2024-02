Ferrari 499P: svelata la nuova livrea per il WEC e per Le Mans

La ricorrenza del compleanno di Enzo Ferrari, nato a Modena il 18 febbraio del 1898, è propizia per la presentazione della nuova livrea adottata dalle Ferrari 499P numero 50 e 51 che vedremo ancora impegnate nel FIA WEC nella combattuta classe Hypercar. La seconda stagione iridata che vedrà impegnate, in forma ufficiale, nuovamente le squadre del Cavallino Rampante a partire dal 2 marzo in Qatar comincia a partire da oggi e dalla nuova livrea che le Ferrari AF Corse proporranno in pista.

Lo stile della nuova livrea della Ferrari 499P del Cavallino Rampante deriva da un approccio legato alla tradizione e all’innovazione, pur mantenendo intatto il legame con la stagione 2023 di rientro nel Mondiale Endurance in forma ufficiale; l’anno scorso la 499P numero 51 di Calado, Pier Guidi e Giovinazzi ha anche trionfato alla 24 Ore di Le Mans del Centenario e il Cavallino Rampante ha concluso il Mondiale al secondo posto fra i Costruttori.

Nella nuova livrea scelta per la Ferrari 499P il Cavallino Rampante non rinuncia al rosso, aggiungendo ora più giallo per enfatizzare il dinamismo della Hypercar di Maranello. Ancora una volta i cromatismi adottati ricordano quanto vveniva espresso a suo tempo con al 312 PB che nel 1973 era stata l’ultima Ferrari impegnata in forma ufficiale nel Campionato del Mondo Endurance. Cambia però il rosso che ora fornisce una gamma cromatica appositamente studiata per questa nuova stagione, risultando più intenso e profondo in abbinamento, appunto, al Giallo Modena. Il rosso utilizzato oggi per la Ferrari 499P rielabora quello utilizzato sulla F2007 di Formula 1 introducendo però altre novità; in questo modo si ha a disposizione una variante di colore più lucida che si adatta meglio alle condizioni in cui si svolgono le gare dell’endurance.

La nuova 499P numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen

Gli equipaggi delle due Ferrari 499P rimangono gli stessi della stagione precedente

Rispetto alla stagione precedente lo schema compositivo della livrea che caratterizza le Ferrari 499P numero 50 e 51 appare differente, con l’obiettivo di esaltare il corpo vettura e l’abitacolo sfruttando due blocchi di colore sfalsati per un ritmo compositivo fluido con un design capace di esaltare linee e tridimensionalità delle geometrie adottate dalla Hypercar.

Osservano la 499P lateralmente è facile notare quanto detto fino a qui; la colorazione Giallo Modena tende ad “abbracciare” l’abitacolo sottolineandone la centralità mentre le linee, le grafiche inedite e le bande orizzontali enfatizzano dinamismo e senso di velocità. Tali elementi li ritroviamo infatti nei passaruota posteriori, nella parte alta della pinna centrale e negli elementi dell’ala.

La numero 51 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi

Le Ferrari 499P ufficiali impegnate da AF Corse nel prossimo Mondiale Endurance mantengono gli stessi equipaggi già visti lo scorso anno. Sulla 499P numero 50 troviamo Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen mentre sulla 51 ancora Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Il Mondiale Endurance scatterà per la prima volta dal Lusail International Circuit del Qatar col Prologo del 24 e 25 febbraio prossimi che anticipa il primo appuntamento della 1812 Km del Qatar da 10 ore in programma il 2 marzo. Segue la 6 Ore di Imola il 21 aprile, quindi la 6 Ore di Spa-Francorchamps dell’11 maggio, la 24 Ore di Le Mans del 15-16 giugno, la 6 Ore di San Paolo il 14 luglio, la Lone Star Le Mans presso il Circuit of The America l’1 settembre, la 6 Ore del Fuji il 15 settembre e la conclusione fissata con la 8 Ore del Bahrain il 2 novembre.