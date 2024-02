Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Milano

Il debutto di Alfa Romeo Milano è uno degli eventi più attesi dell’anno in corso. Il lancio è previsto per il prossimo mese di aprile, con grande attesa per l’esordio ufficiale nella città che porta il suo nome. Ecco un riassunto delle informazioni attuali su questo nuovo modello dello storico marchio milanese. Il debutto del nuovo SUV compatto del Biscione è previsto per il 10 aprile 2024. Attualmente, il veicolo è in fase di test dinamici presso il Centro Prove di Balocco, dove gli esperti di Alfa Romeo stanno valutando la dinamica di guida e le prestazioni di questo SUV compatto.

Alfa Romeo Milano: il suo momento sta per arrivare

Gli ingegneri e i tester che hanno contribuito allo sviluppo dei precedenti modelli sportivi del marchio, come la 4C, l’8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, la Giulia GTA e il progetto della nuova 33 Stradale, hanno anche collaborato alla realizzazione della nuova Alfa Romeo Milano. La prossima Alfa Romeo sarà cruciale per il marchio del Biscione. Non solo segnerà il debutto del primo modello completamente elettrico del brand, ma sarà anche caratterizzata da un prezzo più accessibile, mirato a catturare l’interesse di una clientela più giovane e nuova.

Per quanto concerne la gamma dei motori di Alfa Romeo Milano è prevista anche la presenza di una tecnologia Q4 Hybrid. Questo sistema potrebbe essere adottato anche sulla futura Jeep Avenger 4×4. Consiste in un motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri in configurazione Miller da 136 CV e 230 Nm di coppia, accoppiato a due motori elettrici: uno posteriore di circa 30 kW (41 CV) e uno anteriore da 20 kW (28 CV), quest’ultimo integrato nel cambio a doppia frizione sviluppato in collaborazione con Punch Powertrain. Si stima che la potenza complessiva del sistema sia di 120 kW pari a 163 CV.

La gamma dell’Alfa Romeo Milano includerà una versione mild-hybrid a trazione anteriore e due opzioni completamente elettriche. La versione di base avrà una potenza di 156 CV e una batteria da 54 kWh, mentre la variante più potente offrirà 240 CV, probabilmente utilizzando la stessa unità del Peugeot e-3008. Tuttavia, per quanto riguarda le versioni completamente elettriche, la trazione integrale Q4 non sarà disponibile, limitandosi alla trazione anteriore.

La nuova Alfa Romeo Milano avrà una lunghezza di circa 430 cm e adotterà un’architettura versatile che permetterà l’integrazione delle più moderne tecnologie, proseguendo il percorso di digitalizzazione inaugurato con Tonale. Sarà basata sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa utilizzata per la Jeep Avenger e la Fiat 600, e come queste sarà prodotta in Polonia, nello stabilimento di Tychy. Si prevede che la gamma della vettura sarà proposta a un prezzo inferiore ai 30.000 euro, quanto meno nelle versioni entry level.