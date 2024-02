Alfa Romeo Quadrifoglio: ultime settimane per poter ordinare Giulia e Stelvio

L’annuncio fatto da Larry Dominique, vicepresidente senior di Alfa Romeo Nord America, segna un punto di svolta significativo per il brand di Arese. La decisione di terminare le vendite delle attuali versioni a combustione interna di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in America rappresenta non solo la fine di un’era, ma anche un passo decisivo verso un futuro elettrificato.

Le Alfa Romeo Quadrifoglio sono il fiore all’occhiello del Biscione, rappresentando prestazioni di alto livello e ingegneria raffinata. Mosse da un motore V6 biturbo da 2.9 litri, derivato dall’iconico V8 biturbo di Ferrari, queste vetture offrono delle performance davvero di alto livello, con 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima.

Alfa Romeo: in America presto non sarà più possibile ordinare una Quadrifoglio

L’impegno del Biscione nella transizione verso la mobilità elettrica è evidente nel percorso delineato da Dominique. Il marchio di Stellantis sta lavorando attivamente per introdurre una gamma di veicoli ibridi plug-in e 100% elettrici.

In particolare, è previsto il lancio di un successore dell’Alfa Romeo Giulia con propulsore completamente elettrico entro la fine del prossimo anno. Questa mossa suggerisce che la nomenclatura Quadrifoglio potrebbe essere mantenuta anche nelle future versioni full electric, potenzialmente raggiungendo fino a 1000 CV di potenza.

La chiusura degli ordini per l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio in America è prevista per la fine di aprile 2024, con l’ultima produzione prevista per giugno presso lo stabilimento di Cassino.

Questo però non segna necessariamente la fine della gamma Quadrifoglio, ma rappresenta l’ultima opportunità per i consumatori nordamericani di possedere modelli 100% endotermici appartenenti a questa serie molto apprezzata.

Tale cambiamento riflette non solo l’evoluzione del produttore milanese verso una mobilità più sostenibile, ma anche le mutevoli esigenze e aspettative del mercato automobilistico. Con una crescente enfasi sull’elettrificazione e sulle prestazioni ecocompatibili, Alfa Romeo si adatta alle nuove sfide del settore, mantenendo al contempo il suo impegno nella creazione di auto che esprimono passione e innovazione tecnologica.