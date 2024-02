Alfa Romeo 33 Stradale: Imparato ha pubblicato il primo video della supercar in movimento

Lo scorso 30 agosto ha fatto molto scalpore il debutto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il mitico moderno è tornato in versione moderna nelle vesti di super car in edizione limitata che sarà realizzata in appena 33 esemplari ad un prezzo superiore al milione di euro per ciascun esemplare e che verrà prodotta sia in versione con motore a combustione che in versione completamente elettrica. La vettura prima ancora di essere presentata è stata già venduta ad alcuni fan del Biscione che erano stati precedentemente allertati con la prima consegna che avverrà nel mese di dicembre del 2024 e a cui ne seguirà una nuova quasi ogni mese.

Imparato mostra il primo video della nuova Alfa Romeo 33 Stradale in movimento

A proposito della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore il numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato ha pubblicato sul suo profilo personale di X la prima clip dove la super car del Biscione viene mostrata in movimento. A giudicare dalla silenziosità si dovrebbe trattare della versione completamente elettrica con Imparato che ha aggiunto al video “Sound to come!”, “Il rumore del motore arriverà!”. Ricordiamo che secondo indiscrezioni la quasi totalità delle 33 unità vendute di questa vettura è stata scelta dal rispettivo proprietario nella versione con motore a combustione che nella fattispecie è 3.0 litri V6 biturbo da 620 CV. La versione elettrica invece dispone di un motore con oltre 750 CV, con un’autonomia stimata di 450 km.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale è solo il primo modello di un nuovo programma speciale di Alfa Romeo che è stato attualmente soprannominato “Bottega” a cui dovrebbero seguire nei prossimi anni altri modelli scelti dagli stessi fan del Biscione che hanno già influenzato la realizzazione di questa prima super car. Di quale altra auto del passato si tratterà lo scopriremo più avanti. Si vocifera che si possa trattare della nuova Alfa Romeo Duetto ma ovviamente al momento sono solo voci di corridoio. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla casa automobilistica milanese in proposito nel corso dei prossimi mesi.