Ferrari 499P: confermati i piloti per il FIA WEC 2024

Il team Ferrari – AF Corse si prepara a gareggiare nel FIA WEC 2024 con le proprie Ferrari 499P, confermando gli equipaggi che hanno brillato nella stagione precedente. Nel dettaglio, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen si alterneranno al volante dell’hypercar n°50 mentre Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi guideranno la vettura n°51.

Il 2023 è stato un anno molto importante per il costruttore modenese, che ha fatto il suo ingresso nella top class del Campionato Mondiale Endurance, ottenendo il secondo posto nella classifica Costruttori.

Questo risultato è stato possibile grazie agli straordinari risultati delle due 499P, tra cui quattro podi e due pole position per la n°50 e una vittoria storica alla 24 Ore di Le Mans per la n° 51.

Ferrari 499P: le due hypercar correranno nel WEC con gli stessi piloti del 2023

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha sottolineato l’importanza della continuità nel mantenere gli stessi piloti per la stagione 2024. Questa decisione si basa sull’esperienza maturata e sui risultati significativi ottenuti nel 2023, che includono sei podi su sette gare. Coletta ha espresso ottimismo per la stagione imminente, rinnovando la fiducia nei piloti e nella capacità di sviluppo della Ferrari 499P.

La casa automobilistica modenese si avvicina al FIA World Endurance Championship 2024 con un mix di esperienza consolidata e potenziale inespresso, dimostrando il proprio impegno nel motorsport e nell’innovazione continua.

La 499P rappresenta un esempio eccellente dell’ingegneria di punta e del design all’avanguardia per cui il produttore di Maranello è conosciuto a livello mondiale. Con una stagione 2024 che si preannuncia ricca di sfide e opportunità, gli appassionati del motorsport possono aspettarsi prestazioni eccitanti e competizioni all’ultimo respiro dalla squadra Ferrari – AF Corse.