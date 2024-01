Ferrari 499P protagonista all’Autosport International Show 2024

L’A24, precedentemente noto come Autosport International Show, tenutosi a Birmingham, è stato impreziosito dalla presenza di James Calado e della straordinaria Ferrari 499P, celebre per la sua trionfale vittoria nella 24 Ore di Le Mans 2023.

Il pilota inglese di 34 anni, recentemente riconfermato da Ferrari, ha condiviso le sue esperienze e riflessioni durante un evento che ha catalizzato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ferrari 499P: l’hypercar ha partecipato all’edizione 2024 dell’Autosport International Show

Durante la conferenza, Calado ha espresso la sua sorpresa e soddisfazione per il successo ottenuto a Le Mans, sottolineando che la vittoria è giunta dopo solo quattro gare a bordo della 499P, un risultato notevole considerando la complessità e la fisicità richiesta dalle hypercar.

La Ferrari 499P n°51 in livrea ha attratto l’attenzione degli ospiti, diventando un vero e proprio simbolo dell’ingegneria e del design automobilistico d’eccellenza tipici del costruttore modenese.

Parlando del suo rinnovo con la casa automobilistica modenese, James Calado ha enfatizzato l’unicità di lavorare per Ferrari, descrivendolo come un’esperienza che va oltre l’aspetto tecnico, toccando sfere umane e relazionali profonde. La pressione, un elemento costante nell’ambiente di Maranello, è vista dal pilota come un motore per il successo e la continua ricerca della vittoria.

L’impegno e la dedizione del 34enne sono chiaramente orientati verso l’obiettivo di vincere il Campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC) con il brand di Maranello. La sua aspirazione è quella di ripetere il trionfo a Le Mans, testimoniando il suo costante lavoro e la sua preparazione per affrontare le sfide del campionato.

L’edizione di quest’anno dell’A24 si è distinta per la sua durata di quattro giorni, offrendo un programma ricco di eventi e incontri, non solo per gli appassionati e gli esperti del settore, ma anche per famiglie e tifosi, che hanno potuto ammirare la Ferrari 499P.

L’evento ha ulteriormente rafforzato il legame tra il motorsport e il suo pubblico, dimostrando come la passione per l’automobilismo si estenda ben oltre la pista, coinvolgendo un ampio spettro di appassionati e curiosi.