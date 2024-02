Nuove Lancia Delta e Gamma: il brand saprà sorprendere e sedurre

Dopo la presentazione della nuova Lancia Ypsilon lo scorso 14 febbraio adesso tutte le attenzioni dei numerosi fan di Lancia sono puntate sulle nuove Lancia Delta e Gamma. Queste due auto sono state ufficialmente confermate da tempo e arriveranno rispettivamente nel 2026 la Gamma e nel 2028 la Delta. In occasione della presentazione della nuova Ypsilon, Lancia ha mostrato alcune diapositive che ci hanno svelato le prime immagini dei due nuovi modelli, anche se ovviamente per il momento ancora coperti sotto ad un telo.

In casa Lancia dopo il debutto di Ypsilon si pensa già alle nuove Lancia Delta e Gamma

Se con la nuova Lancia Yosilon il marchio ritornerà in Europa con le nuove Lancia Delta e Gamma l’obiettivo sarà quello di sorprendere e sedurre i clienti del segmento premium del mercato auto nella speranza di conquistare preziose quote di mercato che potrebbero garantire la sopravvivenza del marchio anche dopo i prossimi 10 anni.

Nuove Lancia Delta e Gamma saranno due auto diverse tra loro anche se entrambe nasceranno su piattaforma STLA Medium. La Gamma sarà la nuova ammiraglia del marchio con una lunghezza di quasi 4,7 metri e uno stile da fastback. Il suo stile ricorderà vagamente quello della Peugeot 408 e della Citroen C5 X. La nuova Delta invece sarà un modello fedele al suo celebre antenato con linee geometriche, squadrate e muscolose che sarà particolarmente amato dai fan del famoso modello che a cavallo tra gli anni 80′ e 90′ fece sognare nel motorsport. La sua lunghezza dovrebbe essere di circa 4,4 metri,

Nuove Lancia Delta e Gamma dunque rappresenteranno il vero volto premium di Lancia e ci diranno a che livelli il brand piemontese può arrivare in Europa nel prossimo futuro. Già nel corso dei prossimi mesi potrebbero arrivare maggiori informazioni sulla nuova Gamma mentre per quanto riguarda la Delta dovremo aspettare ancora un po’. La prima sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi per la seconda invece si vocifera di un possibile approdo a Pomigliano al posto di Fiat Panda insieme ad una nuova Alfa Romeo Giulietta.