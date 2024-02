Una Ferrari 812 Competizione con tocchi vintage e uno stile sofisticato

La Ferrari 812 Competizione è una delle “rosse” più aggressive e vigorose dell’era moderna del “cavallino rampante”. I clienti, anche nelle personalizzazioni fatte dal reparto Tailor Made, cercano di non turbare queste doti, evitando degli allestimenti che potrebbero ammorbidirle sul piano visivo. La conferma giunge dal più recente esemplare trattato fra le mura di casa, per aderire ancora meglio ai gusti del facoltoso committente.

Sulla carrozzeria in fibra di carbonio è stata scelta una verniciatura Rosso Oslo con finitura opaca, mentre nell’abitacolo spiccano i sedili e gli altri elementi in pelle Mahogany Heritage, che creano una connessione forte fra presente e passato, fra eleganza e prestanza sportiva, in un dialogo raffinato degli elementi che compongono la tela grafica. Qui si respira il fascino evocativo degli sport motoristici, ma in un quadro di grande classe e raffinatezza.

Ricordiamo che la Ferrari 812 Competizione è una vettura dal DNA racing. Basata sulla 812 Superfast, ne spinge ancora più in alto i contenuti ingegneristici e prestazionali. Si tratta di una serie speciale in edizione limitata, per un ristretto nucleo di fortunati clienti del marchio, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi. Disponibile anche in versione Aperta, regala maggiori suggestioni estetiche nell’allestimento coupé, dove il lessico espressivo sembra più coerente.

Questa “rossa” si giova del know-how da corsa. Il fatto che sia stata presentata presso il dipartimento Attività Sportive GT del marchio emiliano, che si affaccia sul circuito di Fiorano, ribadisce ulteriormente il concetto. L’anima viva della Ferrari 812 Competizione è motore V12 aspirato da 6.5 litri: il più emozionante del panorama automobilistico mondiale, anche in termini di sonorità meccaniche. Qui eroga 830 cavalli di potenza, con una progressione esaltante.

La sua voce è qualcosa di unico, da custodire gelosamente. Si starebbe giorni interi ad ascoltare il sound di questo cuore rampante. Il regime massimo, fissato a 9500 giri al minuto, regala la sensazione di una spinta inesauribile. Su questa opera d’arte del “cavallino rampante” gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo e aerodinamica hanno permesso di raggiungere nuove vette prestazionali e sensoriali.

Impossibile non farsi travolgere dalle scariche di adrenalina generosamente elargite dalla Ferrari 812 Competizione. Un’auto curata al meglio in ogni elemento che conta. L’accurato studio aerodinamico conferma ulteriormente l’assunto. Nell’esemplare trattato dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, protagonista di questo post, la magia del modello si coniuga all’esclusività di un allestimento unico e su misura, che lo rende ancora più esclusivo.