San Valentino, spot Opel: amore a prima vista? “Yes, of Corsa!”

Oggi è la festa di San Valentino. Opel la celebra con un video dedicato a una delle sue auto più iconiche, dal titolo “Yes, of Corsa!”. Non c’è bisogno di specificare oltre il modello protagonista dei fotogrammi. La casa tedesca ha deciso di approcciarsi in questo modo al giorno dedicato all’amore romantico.

Una serie di domande si susseguono a un ritmo incalzante: “È amore a prima vista? Mi fa battere forte il cuore? È il compagno ideale per il mio appuntamento?”. Per San Valentino la risposta non può che essere positiva, ma parafrasando una tipica affermazione inglese, qui diventa “Yes, of Corsa!”. La campagna sta riscuotendo un certo successo sui social. Del resto, tutto ruota intorno a una delle city car più amate.

La casa di Rüsselsheim ha scelto per il video una vettura della sua gamma perfetta per single e coppie. Opel Corsa è disponibile con motore elettrico a batteria e con un efficiente cuore endotermico. Presto in gamma farà il suo esordio un’unità propulsiva ibrida a 48 volt. In tutte le sue declinazioni può essere una compagna ideale per la giornata romantica di tutti gli innamorati.

Il fatto che la Corsa sia, da tre anni consecutivi, l’utilitaria più venduta in Germania è sintomatica dell’affetto che la gente nutre per questo modello. Un affetto che si rileva anche in altri mercati. Giusto, quindi, sceglierla come ambasciatrice del marchio per la festa di San Valentino 2024.

Costruita con grande attenzione per i dettagli, la Opel Corsa viene proposta anche “alla spina”, con la versione Electric. Le sue tecnologie puntano a rendere più rilassante ogni viaggio. Per la ricorrenza che si celebra oggi, si può utilizzare il suo infotainment all’avanguardia per riprodurre le più belle canzoni d’amore o la playlist di San Valentino dallo smartphone personale.

Il video per gli innamorati riprende la campagna di lancio “Yes, of Corsa”, che Opel ha sviluppato insieme alla sua agenzia creativa Jung von Matt. La sua prima pubblicazione risale all’autunno 2023. A catturare chi guarda questi filmati sono le sequenze di taglio cinematografico e una colonna sonora molto animata. Una campagna in linea con i valori di purezza, audacia e carattere, portati in dote dalla Opel Corsa.