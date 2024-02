Opel è presente a Sanremo fino al 10 febbraio con Corsa Sound Studio

Fino al 10 febbraio, Opel è presente a Sanremo presso il Miramare Palace, sede dell’headquarter di Warner Music Italia, che quest’anno ospita 12 artisti in gara. Si tratta di una tappa del progetto Opel Corsa Sound Studio, che ha come testimonial Mr. Rain, un artista che ha trovato nella musica un modo per superare la sua timidezza e condividere il suo mondo con il pubblico.

Un’occasione per presentare il progetto avviato nell’estate del 2023, rivolto a tutti i talenti emergenti della musica. Si tratta di un concorso realizzato in partnership con WMI e Openstage, con l’obiettivo di coinvolgere tutti coloro che amano la musica e desiderano esprimere il proprio talento. Opel ha portato la musica in giro per le piazze italiane con un format coinvolgente e fresco, premiando il vincitore con la firma di un contratto discografico.

Nel 2023, il progetto ha registrato quasi 500 iscritti al concorso, selezionando 15 finalisti che hanno partecipato a 4 eventi organizzati nelle piazze italiane, tra cui Roma, Napoli, Torino e infine Milano, quest’ultima con la partecipazione di Mr. Rain e oltre 15.000 spettatori. Ora la vincitrice dell’Opel Corsa Sound Studio, Margot, arriva a Sanremo grazie a Opel, per continuare la sua esperienza e firmare il contratto discografico con WMI.

Il Miramare Palace, l’hotel di riferimento per Warner Music e i suoi artisti, ospita lo spazio dedicato a Opel con l’esposizione della Opel Corsa e delle Opel Astra che accompagneranno gli artisti durante la settimana del festival. Un evento da non perdere è fissato per giovedì 8 febbraio alle 18.30: un aperitivo esclusivo all’interno del Miramare con la performance di Margot, che intratterrà il pubblico con il brano vincitore, “Un Modo Giusto”, e altri pezzi.

Un’opportunità per celebrare il termine dell’esperienza vissuta grazie a Opel, anticipata dalla firma del contratto con Warner, nelle ore precedenti. Il racconto dell’esperienza di Opel a Sanremo sarà veicolato attraverso un piano editoriale ricco, che accompagnerà gli utenti alla scoperta del marchio e delle attività previste. Una promozione congiunta avverrà sulle pagine social della vincitrice e del partner.

La nuova Opel Corsa, simile a Margot, è audace ed emozionante, offrendo un’esperienza ancora più intuitiva e dotata di nuove motorizzazioni elettriche e ibride. Questa novità ha portato l’offerta Opel a un livello superiore nel suo segmento, consolidando ulteriormente la sua forte presenza.