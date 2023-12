Nuova Fiat Panda in Serbia: chi arriva a Pomigliano dopo il 2026?

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi la nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac dove un tempo veniva prodotta Fiat 500L e dove lo scorso anno il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha stanziato un grosso investimento. A Pomigliano invece è stata confermata l’attuale Fiat Panda che dovrebbe continuare ad essere prodotta fino a fine 2026 e che forse cambierà il nome in Pandina per differenziarsi maggiormente dalla nuova generazione che debutterà a metà del prossimo anno. Questo ovviamente sempre che nel frattempo ci sarà stato un rinvio delle normative Euro 7 senza il quale è possibile che Stellantis decida di fare a meno della Panda attuale prima del tempo.

Con la nuova Fiat Panda che sarà prodotta in Serbia e in Marocco ci si chiede quale auto arriverà a Pomigliano dopo il 2026

Dato per certo che la nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia e che l’attuale generazione sarà prodotta se va bene fino al 2026, dipendenti e sindacati si chiedono cosa accadrà a Pomigliano dopo l’addio di Panda. La vettura attualmente viene prodotta in 120 – 130 mila unità all’anno e dunque sostituire una vettura di questo tipo che garantisca questi volumi non è per nulla facile. Le altre due auto che vengono prodotte a Pomigliano i SUV Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet non si avvicinano nemmeno da lontano a questi numeri e da soli ovviamente non possono garantire la piena occupazione della fabbrica campana di Stellantis.

Quello che accadrà al momento non è chiaro. Di certo Stellantis avrà già un piano con l’introduzione di qualche nuovo modello. Resta da capire se si tratterà di una sola auto dagli alti volumi o se il posto di Panda sarà preso da altre due auto magari gemelle. Questo lo scopriremo nei prossimi anni. Nel frattempo si lavora al debutto della nuova Fiat Panda che vedremo l’11 luglio 2024 anche se è probabile che prima di quella data appariranno già le prime foto ufficiali. L’auto nascerà su piattaforma Smart Car e sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis per l’Europa. In gamma ci sarà anche una versione ibrida da meno di 15 mila euro. Oltre che a Kragujevac l’auto sarà prodotta anche a Kenitra in Marocco e a Betim in Brasile.