DS Automobiles: in arrivo una nuova berlina elettrica di lusso

DS Automobiles è pronta ad inaugurare una nuova era nella mobilità elettrica. Il prossimo modello di punta, che prenderà il posto della DS 9, è stato recentemente avvistato durante i test invernali, segnalando l’inizio di una rivoluzione elettrica per il brand francese.

Il successore della DS 9 si distingue per la sua carrozzeria fastback di alta gamma, simile a quella del nuovo Peugeot e-3008 completamente elettrico. Secondo Thierry Métroz, capo design della casa automobilistica francese, questo nuovo EV è “un preludio alle nostre prossime creazioni” e un “manifesto” per le auto di lusso più sostenibili. Questa vettura, che dovrebbe debuttare nel corso del 2025, sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi e condividerà elementi con il successore della Opel Insignia.

DS: nel 2025 dovrebbe arrivare una nuova berlina elettrica di fascia alta

Uno degli aspetti più salienti sarà l’utilizzo della piattaforma STLA Medium, già impiegata nell’e-3008. Questo pianale modulare, destinato a veicoli con lunghezze tra 4,3 e 4,9 metri, suggerisce interessanti prospettive per le future berline elettriche di lusso di DS. STLA Medium è in grado di sviluppare una potenza compresa tra 218 e 387 CV e supporta configurazioni single motor con trazione anteriore e dual motor con trazione integrale.

Per quanto riguarda la batteria, la piattaforma può ospitare unità fino a 98 kWh, promettendo un’autonomia massima di circa 700 km con una sola carica. È prevista anche un’opzione con batteria da 73 kWh e autonomia fino a 525 km. Tuttavia, questi dati potrebbero evolversi con l’avanzamento delle tecnologie delle batterie e l’incremento della loro densità energetica.

Béatrice Foucher, ex CEO di DS Automobiles, ha enfatizzato come il design di questa nuova berlina DS miri ad ottimizzare la gestione dell’energia, con un profilo che bilancia le caratteristiche di una hatchback e di un SUV.

L’interno, ispirato al concept MI 21, presenta innovazioni come tessuti simili alla seta per sedili e pannelli delle portiere, un unico grande altoparlante nel poggiapiedi per ridurre il cablaggio e un sistema di infotainment proiettato su un pannello di vetro.

Nonostante le sfide, il nuovo modello rappresenta un passo molto importante per il marchio di Stellantis. Con l’arrivo di Olivier François come nuovo CEO, le aspettative sono alte per rilanciare il brand nel segmento premium con l’arrivo della nuova berlina elettrica di lusso.