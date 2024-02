Nuova Lancia Ypsilon: in futuro sarà prodotta in Italia?

Nuova Lancia Ypsilon sarà svelata tra pochi giorni. La sua presentazione ufficiale è precvista il prossimo 14 febbraio anche se in realtà la vettura è stata già mostrata per intero sia all’esterno che all’interno in una serie di foto e video trapelati sul web da Milano, città in cui la vettura di Lancia stava girando uno spot che probabilmente accompagnerà il suo lancio promozionale. Il debutto riguarderà l’edizione limitata Cassina che sarà completamente elettrica e verrà prodotta in appena 1906 unità.

Nuova Lancia Ypsilon: dalla Spagna arriva la voce che in futuro la sua produzione potrebbe essere spostata in Italia

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon verrà prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza. Dalla Spagna però arriva una voce secondo cui le cose in futuro potrebbero cambiare con il ritorno della vettura in Italia. Lo ipotizza il sito di la Tribuna de Automacion secondo cui il futuro di questo modello nello stabilimento spagnolo sarebbe incerto. Secondo indiscrezioni dunque questa auto potrebbe rientrare in quel discorso legato all’accordo tra governo italiano e Stellantis per la produzione di 1 milione di auto nel nostro paese.

Per arrivare ad una cifra di questo tipo le attuali vetture previste dal piano di Stellantis per il nostro paese non bastano. Dunque non si esclude il ritorno di alcuni modelli la cui produzione è attualmente prevista all’estero. Al momento però si tratta solo di voci e non sappiamo quanto ci sia di vero dietro le indiscrezioni lanciate in Spagna da la Tribuna de Automacion.

Ricordiamo che in questo momento nessuno degli stabilimenti italiani è attrezzato per la produzione di auto su piattaforma STLA Small dunque eventualmente qualcuno degli attuali siti dovrebbe essere adattato a questo tipo di produzione. I soliti bene informati ritengono che possa essere proprio lo stabilimento di Mirafiori il maggiore indiziato qualora fosse confermato il rientro della nuova Lancia Ypsilon in Italia. Del resto la fabbrica è quella che ha più dubbi sul futuro con il rinvio della produzione dell Quattroporte e l’addio alla produzione del SUV Levante dal prossimo 31 marzo. Vedremo dunque che novità arriveranno.