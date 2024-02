Abarth 600e: ecco la primissima immagine senza veli

Appare più imminente che mai la presentazione della nuova Abarth 600e, ovvero del B-SUV esclusivamente elettrico su base nuova Fiat 600e che il Costruttore dello Scorpione sta sviluppando ormai da qualche tempo. La nuova Abarth 600e è infatti apparsa per la prima volta su strada senza alcuna tipologia di camuffamento necessario per nasconderne le forme definitive; grazie a questa immagine scattata a Milano e proposta in rete da CocheSpias.

La prima immagine senza camuffature della futura Abarth 600e mostra infatti il B-SUV elettrico da una già interessante vista dall’alto. Si notano quindi molti particolari particolarmente significativi di quello che sarà il design definitivo proposto dallo Scorpione per questo B-SUV elettrico atteso già quest’anno.

La nuova Abarth 600e sarà al centro di una collaborazione fra il costruttore e Stellantis Motorsport

Sulla base di quanto diramato a inizio gennaio dal costruttore, la nuova Abarth 600e insisterà all’interno di una stretta collaborazione fra il costruttore e Stellantis Motorsport. D’altronde è già noto che con i suoi 240 cavalli (elettrici) erogati, la nuova 600e rappresenterà il veicolo dello Scorpione più potente mai messo su strada.

Il rapporto stretto fra le competizioni e la strada pare emergere tutto da questa prima immagine. La foto mostra la nuova 600e in una colorazione violacea che dovrebbe essere quella scelta anche in fase di presentazione, dal momento che l’immagine dovrebbe ricondurre ad alcune fasi di registrazione di spot e immagini che vedremo ufficialmente nelle prossime settimane.

Dettagli in nero lucido

Emergono ancora meglio alcuni dettagli già ipotizzati quando erano emerse alcune foto spia, ufficiali e non, della nuova Abarth 600e nelle scorse settimane. Sopra il lunotto è stato disposto un ampio spoiler di forma squadrata dotato anche di quattro evidenti soffiaggi che affiancano una sezione centrale “piena” che dovrebbe ospitare la luce del terzo stop. Lo stesso spoiler, così come le calotte degli specchietti, vengono proposti in finitura nera lucida; stessa colorazione scelta anche per la grande presa d’aria del paraurti anteriore. Proprio in questa zona sembra concentrarsi un evidente richiamo al passato.

Abarth 600e | Immagine CocheSpias

Se l’inquadratura non inganna, sembra che la grande presa d’aria presente sul paraurti anteriore abbia forma rettangolare; potrebbe essere questo un chiaro rimando ad esempio alla grande apertura frontale squadrata della Abarth 1000 TCR degli Anni Settanta.

Il frontale pare anche interessato da ulteriori prese d’aria aggiuntive, ai lati dell’apertura centrale sul paraurti anteriore, con un ampio spoiler da parte a parte. Appaiono in nero lucido anche i grandi cerchi ruota con design inedito installati su nuovi pneumatici ad alto grip dotati di doppia mescola più morbida all’esterno e più rigida nella zona centrale che migliora la guidabilità in curva e anche l’autonomia in termini di percorrenza; sviluppati a partire dall’esperienza di DS e Maserati in Formula E.

Nel complesso sembra non mancare un’ampia dose di aggressività che dovrebbe risultare caratteristica fondamentale del modello, così come di ogni Abarth, sebbene non è stata ancora vista qualche immagine che possa mostrarci l’aspetto definitivo della sezione posteriore della nuova Abarth 600e.

Ricordiamo che sotto il “vestito” della Abarth 600e c’è proprio la 600 a marchio Fiat, quindi quanto già in essere sotto le carrozzerie delle altre sorelle di casa Stellantis come Jeep Avenger e la prossima Alfa Romeo Milano; la piattaforma è infatti la già nota eCMP, di derivazione PSA, che ora la collaborazione fra Abarth e Stellantis Motorsport ha permesso di rinominare in Perfo-eCMP. Questa prima immagine apparsa in rete potrebbe anche aprire le porte a ulteriori immagini che plausibilmente vedremo a stretto giro di posta.