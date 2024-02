Fiat 600e premiata come “La Novità 2024”

La nuova Fiat 600e, vettura elettrica di FIAT, ha conquistato il premio “Quattroruote La Novità 2024”. La preferenza dei lettori è stata espressa attraverso votazioni online sul sito e sui social, con la scelta tra 20 candidati selezionati dalla redazione tra le novità più interessanti presentate nel 2023.

Fiat 600e ha conquistato il premio “Quattroruote La Novità 2024”

Il premio “Quattroruote La Novità 2024” rappresenta un riconoscimento significativo per FIAT in Italia, uno dei primi Paesi a lanciare la sorella maggiore della 500e. Questo premio sottolinea anche il sostegno dei lettori esperti di Quattroruote al ritorno del marchio nel segmento B con il suo iconico stile italiano. La Fiat 600e, un ulteriore passo nel percorso di elettrificazione di FIAT, è stata disegnata e progettata in Italia, incarnando la bellezza italiana e la filosofia della Dolce Vita. Fiat 600 ha ampliato la sua gamma con il lancio della 600 Hybrid, contribuendo a semplificare la transizione verso una mobilità più sostenibile ed elettrificata.

La vittoria della Fiat 600e al premio annuale Quattroruote rappresenta l’ottavo successo per FIAT in questo prestigioso riconoscimento. Questa competizione, organizzata dal 2000 e giunta alla sua 25esima edizione, ha visto la Fiat 600e aggiungersi alla lista di modelli vincenti, che include anche la Fiat 500e nel 2021, Fiat 500X nel 2016, Fiat 500L nel 2013, Fiat 500 nel 2008, Fiat Punto nel 2006, Fiat Panda nel 2004 e Fiat Stilo nel 2002.

La Fiat 600e, il più recente modello elettrico lanciato da FIAT, ha già ottenuto riconoscimenti significativi dalla sua introduzione. Tra i premi ricevuti, spiccano il “Premio della Giuria Popolare” nel 2024 durante il concorso Auto Europa e il riconoscimento tedesco “Carwow Car of the Year 2024” nella categoria “Citycars” assegnato lo scorso dicembre. Questi premi confermano il consenso e il successo della Fiat 600e in tutta Europa.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha commentato il premio affermando: “Questo riconoscimento mi rende davvero felice, non solo per il premio in sé ma per ciò che rappresenta. I lettori attenti ed esigenti di Quattroruote hanno risposto con il cuore premiando la nuova Fiat 600, che, con l’aggiunta di una versione ibrida entro la fine dell’anno, diventerà la nuova auto per le famiglie italiane, con le quali condividiamo un amore lungo un secolo.”