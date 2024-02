Jeep Gladiator 2024: partita la produzione nella fabbrica di Toledo

Il nuovo Jeep Gladiator 2024, prodotto nello stabilimento di Toledo (Ohio), rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, combinando la tradizionale capacità fuoristrada di Jeep con innovazioni tecnologiche e miglioramenti nella sicurezza.

L’inizio della produzione di questo modello, condividendo la fabbrica con la celebre Wrangler, sottolinea l’importanza di Toledo come polo produttivo per il marchio americano.

Jeep Gladiator 2024: nello stabilimento di Toledo è iniziata la produzione del nuovo pick-up

Presentato al Salone di Detroit 2023 (North American International Auto Show – NAYAS), il Gladiator 2024 si distingue per una serie di caratteristiche rinnovate. Queste includono una griglia frontale a sette barre, il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12.3 pollici, i sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni e gli airbag laterali a tendina di serie. Questi aggiornamenti rappresentano un notevole passo avanti in termini di capacità, raffinatezza, tecnologia e sicurezza.

Bill Peffer, senior vicepresidente e capo di Jeep Nord America, ha enfatizzato il ruolo cruciale dei più di 5400 dipendenti UAW della fabbrica di Toledo, sottolineando il loro impegno e passione nella produzione del nuovo Gladiator. La combinazione di capacità 4×4, versatilità e funzionalità intelligente lo rende un’opzione ideale per coloro che cercano un pick-up che offra la libertà all’aria aperta tipica dei veicoli Jeep.

È importante notare che il Jeep Gladiator ha ottenuto il primo posto per la qualità dei nuovi veicoli tra i pick-up di medie dimensioni nell’U.S. Initial Quality Study 2023 di J.D. Power. Ciò dimostra il continuo impegno del marchio di Stellantis nel fornire prodotti di alta qualità, con un mix insuperabile di capacità di traino, carico utile 4×4 di categoria superiore, capacità 4×4 leggendarie e libertà all’aria aperta.

Lo stabilimento di Toledo, con oltre 278.000 m² di superficie, comprende la parte Nord, dove viene costruita la Wrangler, e la parte Sud (Supplier Park), dedicata al Gladiator dal 2019. Stellantis ha investito 1 miliardo di dollari per riammodernare la parte Sud per la produzione del nuovo pick-up.

Da quando il Jeep Gladiator ha iniziato ad essere distribuito ai concessionari nel 2019, sono state prodotte oltre 345.000 unità, testimoniando il successo di questo modello nel mercato nordamericano e a livello globale.