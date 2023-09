Jeep Gladiator 2024: il restyling è stato svelato

Presentata al North American International Auto Show del 2023 a Detroit, la nuova Jeep Gladiator 2024 aggiunge maggiori capacità, più raffinatezza, nuova tecnologia e caratteristiche di sicurezza più standard a un pick-up di medie dimensioni che è indubbiamente una Jeep al 100 per cento. Classificato al primo posto per la qualità dei nuovi veicoli tra i pickup di medie dimensioni nello studio JD Power 2023 US Initial Quality Study (IQS), il modello continua a offrire una combinazione ineguagliabile di capacità di traino insuperabile e carico utile 4×4 migliore della categoria, leggendarie capacità Jeep 4×4, funzionalità intelligente e versatilità.

Jeep Gladiator 2024: la versione aggiornata del celebre pickup della casa americana è stato appena svelato a Detroit

“La nuova Jeep Gladiator 2024 incarna la potenza della comunità Jeep e il modo in cui continua a spingere verso maggiori capacità, tecnologia avanzata e maggiore raffinatezza”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Il nuovo Gladiator migliora ulteriormente, con interni più avanzati e confortevoli con touchscreen standard da 12,3 pollici e sedili elettrici disponibili testati per il guado, maggiore sicurezza e tecnologia, inclusi airbag a tendina laterali di serie e un esterno fresco con una nuova griglia a sette slot e sette nuovi design delle ruote. Combina tutto questo con il parabrezza pieghevole, tre scelte di tetto, due diverse opzioni di porte o rimuovendo del tutto le porte”.

La Jeep Gladiator 2024 sarà disponibile nei modelli Sport, Willys, Mojave e Rubicon. Gli ordini sono già aperti e i veicoli inizieranno ad arrivare nelle concessionarie Jeep statunitensi alla fine di quest’anno. Il modello di Jeep offre capacità 4×4 che nessun altro pickup di medie dimensioni può eguagliare, inclusi traino insuperabile, carico utile 4×4 migliore della categoria e, novità per il 2024, differenziale posteriore bloccabile di serie e funzione Off -Road+ sul modello Willys. La sua capacità di conquistare i percorsi fuoristrada estremi da Moab al Rubicon Trail o i terreni desertici più estremi non ha eguali, costruita sui leggendari sistemi Jeep 4×4.

Utilizzando un design body-on-frame e dotato di un sistema di sospensioni a cinque bracci finemente progettato, il nuovo Gladiator 2024 offre capacità senza rivali, dinamiche su strada raffinate e funzionalità di sicurezza avanzate. L’uso di chiusure in alluminio leggere e ad alta resistenza, comprese le portiere, i cardini delle portiere, il cofano, i parafanghi, il telaio del parabrezza e il portellone posteriore, contribuisce a ridurre il peso e ad aumentare il risparmio di carburante. Il pianale in acciaio utilizza quattro traverse in acciaio per rinforzare il piano di carico, mentre il portellone posteriore in alluminio è ammortizzato per un’azione sicura e protetta. Utilità e versatilità sono massimizzate con robusti ancoraggi integrati, illuminazione sotto la sponda del letto e una fonte di alimentazione esterna coperta opzionale.

Per il 2024, Gladiator continua a utilizzare la collaudata configurazione della sospensione elicoidale a cinque bracci. La sospensione anteriore di Jeep Gladiator 2024 è dotata di due bracci di controllo superiori e due inferiori in acciaio ad alta resistenza per il controllo longitudinale e una barra trasversale per il controllo dell’asse laterale. La sospensione posteriore a cinque bracci presenta una disposizione simile alla sospensione anteriore, con due bracci di controllo superiori e due inferiori in acciaio ad alta resistenza per il controllo dell’asse longitudinale e una barra per il controllo dell’asse laterale.

Le barre dei cingoli anteriori e posteriori in acciaio ad alta resistenza a tutta larghezza sono posizionate per controllare il movimento laterale dell’assale con una variazione angolare minima durante il movimento delle sospensioni. Gli ammortizzatori sono messi a punto per garantire un equilibrio ottimale tra manovrabilità su strada e leggendarie capacità fuoristrada, offrendo comfort di marcia ideale, controllo del rollio e manovrabilità dinamica.

Il motore Pentastar V6 standard da 3,6 litri della Jeep Gladiator eroga 285 cavalli e 260 lb.-ft. di coppia e presenta l’avviamento/arresto del motore (ESS) di serie. È progettato per fornire un’ampia fascia di coppia con particolare attenzione alla coppia ai bassi regimi, essenziale per il fuoristrada, il trasporto di carichi pesanti o il traino di un rimorchio. Per gli appassionati di fuoristrada che amano il cambio manuale, il cambio manuale a sei marce è di serie e il cambio automatico a otto marce è opzionale.

Con il cambio manuale a sei marce standard, Gladiator vanta un impressionante rapporto di riduzione, il migliore della categoria, fino a 84:1. Con il cambio automatico a otto velocità opzionale, il veicolo offre un rapporto di riduzione fino a 77:1. La sicurezza e la protezione sono state fondamentali nello sviluppo della nuova Jeep Gladiator 2024, che offre più di 85 funzionalità di sicurezza attiva e passiva disponibili. Di recente standard su tutti i modelli per il 2024 sono gli airbag laterali a tendina della prima e della seconda fila, che completano gli airbag anteriori standard del conducente e del passeggero e gli airbag laterali del conducente e del passeggero montati sui sedili anteriori.