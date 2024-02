Peugeot: crescita impressionante nel Regno Unito

A gennaio, le vendite di auto Peugeot sono aumentate del 63% su base annua in UK, secondo gli ultimi dati di immatricolazione dei veicoli pubblicati oggi dalla Società dei produttori e commercianti di motori (SMMT). Con una quota di mercato del 4,5 per cento tra auto e furgoni, in crescita dell’1,1% su base annua, il brand di Stellantis ha venduto un totale di 7.584 veicoli nel mese di gennaio, realizzando una crescita significativa del 44% su base annua su un mercato in crescita dell’8% . Nel mercato automobilistico, il marchio del Leone ha venduto 6.033 veicoli, rispetto ai 3.692 di gennaio 2023, con un incremento del 63%.

Crescita record per il marchio Peugeot nel Regno Unito a gennaio 2024

La quota di mercato dei veicoli elettrici di Peugeot si avvicina alla sua quota di mercato complessiva, attestandosi al 4,5 per cento. La casa francese offre già la gamma elettrica più ampia di qualsiasi altro marchio europeo tradizionale, e i clienti beneficiano anche di un supporto fino a £ 4.000 e di un TAEG pari allo 0% senza deposito minimo attraverso lo Switch Grant.

Peugeot continua a crescere anche nel segmento B, altamente competitivo. La 208 è salita al terzo posto nel segmento, con una quota di mercato del 10,6 per cento e quasi un terzo (31,7%) di unità vendute in più, anno su anno, in un segmento in calo del 19,5 per cento. L’E-208 completamente elettrico è anche in testa al segmento delle supermini elettriche. La 408 ha avuto un inizio anno brillante, con una crescita del 112% su base annua. 408 è ora seconda nel segmento D generalista, con una quota di mercato del 18,5%.

Adam Wood, Amministratore Delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Questi risultati rappresentano un inizio d’anno incoraggiante: abbiamo ottenuto guadagni significativi, in particolare nei segmenti B e D dove rispettivamente la 208 e la 408 si stanno rivelando estremamente apprezzate dai clienti. Anche il nostro nuovo programma di sussidi per la commutazione elettrica leader del settore ha visto un inizio d’anno molto incoraggiante, con l’E-208 in testa al segmento B elettrico. Questa è una prova evidente che la nostra strategia sta funzionando e, per consolidare questo inizio, lanceremo presto l’entusiasmante Nuovo e-3008”.

Peugeot è stato anche il terzo marchio più venduto nel mercato dei furgoni elettrici a gennaio. La casa del Leone e i marchi gemelli Vauxhall, Citroën e Fiat sono attualmente gli unici marchi automobilistici tradizionali a produrre furgoni in Gran Bretagna. Nel 2023, Ellesmere Port è diventato il primo stabilimento di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito, dove produce la gamma di piccoli furgoni elettrici Stellantis, incluso E-Partner.