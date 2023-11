Peugeot e-3008 2024 arriva in finale per il premio Auto dell’Anno 2024

Il Peugeot e-3008 2024 emerge come una rivoluzionaria incarnazione dell’innovazione automobilistica, posizionandosi al centro delle attenzioni nel settore. L’ultimo modello di punta del brand francese ha attirato l’attenzione a livello continentale grazie alla sua recente nomina tra le finaliste per il prestigioso premio European Car of the Year (COTY) 2024.

La sua scelta, tra i 28 modelli iniziali, segna un’importante pietra miliare poiché rappresenta la settima presenza di una vettura di Peugeot in questa fase finale nell’arco degli ultimi 10 anni.

Peugeot e-3008 2024: il SUV elettrico arriva in finale per il premio Auto dell’Anno 2024

Il nuovo e-3008, con la sua estetica da fastback SUV e l’avanzata piattaforma STLA Medium di Stellantis, è stato concepito per incarnare tre elementi chiave: un design accattivante, un’esperienza di guida emotivamente coinvolgente e un’efficienza eccezionale, con un’autonomia elettrica che raggiunge i 700 km con una singola ricarica. Il nuovo Panoramic i-Cockpit, che ridefinisce il concetto di guida e il comfort del conducente.

Il COTY, riconosciuto come il più prestigioso nel settore automotive, attira l’attenzione di un panel di 59 giudici, rappresentanti di 22 paesi europei. La scelta del vincitore, tra le sette finaliste, sarà svelata il 26 febbraio a Ginevra. Il nuovo Peugeot e-3008 entra così nell’esclusivo club dei finalisti, seguendo le orme di modelli precedenti come la 408, la 308 e la 208, quest’ultima vincitrice nel 2020.

La nuova versione 100% elettrica del SUV Peugeot è stata sviluppata su una piattaforma che pone l’accento su autonomia, tempo di ricarica rapido, piacere di guida e design efficiente. Il nuovo Panoramic i-Cockpit è un altro elemento di spicco, con il suo display HD curvo da 21 pollici che integra un display head-up e uno schermo touch centrale.

La produzione del Peugeot e-3008 2024 è prevista esclusivamente nello stabilimento di Sochaux (Francia), con le prime consegne previste per la primavera del 2024. Thierry Lonziano, capo di Peugeot Italia, ha espresso l’ambizione del brand di diventare leader nel settore dei veicoli elettrici in Europa entro il 2025, sottolineando l’importanza strategica del nuovo e-3008 in questo contesto.